Макіяж повинен бути не лише красивим, але й трендовим. Якщо вам подобається надавати губам звабливого кольору за допомогою помади, то дізнайтеся, якими відтінками це потрібно робити у 2021 – 2022.

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Модні відтінки губної помади 2021 – 2022

Нюдовий блиск

Тиждень моди сезону весна – літо 2021 – 2022 здивував поверненням у моду густих блисків, які були на піку популярності в 90-х і на початку 2000-х. Сяйво на губах володіє чудовою властивістю надавати образу свіжості, романтичності, грайливості. З блисками можна сміливо експериментувати. Адже трендовими будуть різноманітні текстури: прозорі, з легким перламутром та навіть із помітним гліттером. Зіркові візажисти радять почати з карамельного або рожевого блиску, бо саме ці кольори є найбільш затребуваними у цьому сезоні.



Трендовий блиск / Фото Harper's Bazaar

Червоний

Макіяж губ у яскраво-червоному кольорі ніколи не втратить актуальності. Ця класика є не просто безсмертною, але й вона постійно вдосконалюється. Червона помада здатна привернути увагу оточуючих, змусити їх слухати вас і захоплюватися вашою красою. Але це не означає, що вам потрібно користуватися одним класичним червоним відтінком. Варіантів безліч: від помади кольору крові до червоно-помаранчевого або темно-вишневого. Вибираючи яскраву помаду для губ, переконайтеся у стійкості покриття. Адже макіяж втратить всі свої переваги, якщо косметичний продукт почне розтікатися і скочуватися.



Спокуслива червона помада на губах / Фото з інстаграму @iwataya.honten.restyle

Нюд

Натуральність і "макіяж без макіяжу" – це сучасні синоніми краси, тому наступного року вони точно залишаться актуальними. А нюдові відтінки помад просто зачаровували на губах моделей під час модних показів. Використовуйте матову або сатинову помаду натурального кольору в повсякденному житті, а для вечірки чи побачення в ресторані зробіть акцент на очі.



Ніжний нюд / Фото Harper's Bazaar

Бордо

Б'юті-тренд особливо сподобається прихильницям акцентів на губах, які схиляються до чогось більш спокійного, ніж червоний або цегляний. Головна перевага бордової помади у тому, що вона личить всім, незалежно від кольору волосся, очей і шкіри. Достатньо лише підібрати свій правильний відтінок. Також бордова помада на губах заощаджує час на макіяж. Адже, окрім неї, не потрібно більше нічого наносити на обличчя. Для повсякденного мейк-апу залишайте губи головним акцентом, а для вечірнього можна додати стрілки або легкі смокі-айс.



Темний відтінок на губах / Фото Harper's Bazaar