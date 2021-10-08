Макияж должен быть не только красивым, но и трендовым. Если вам нравится придавать губам соблазнительный цвет с помощью помады, то узнайте, какими оттенками это нужно делать в 2021 – 2022.

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Модные оттенки губной помады 2021 – 2022

Нюдовий блеск

Неделя моды сезона весна – лето 2021 – 2022 удивила возвращением в моду густых блесков, которые были на пике популярности в 90-х и начале 2000-х. Сияние на губах обладает замечательным свойством придавать образу свежести, романтичности, игривости. С блесками можно смело экспериментировать. Ведь трендовыми будут разнообразные текстуры: прозрачные, с легким перламутром и даже с броским глиттером. Звездные визажисты советуют начать с карамельного или розового блеска, потому что именно эти цвета являются наиболее востребованными в этом сезоне.



Трендовый блеск / Фото Harper's Bazaar

Красный

Макияж губ в ярко-красном цвете никогда не потеряет актуальности. Эта классика является не просто бессмертной, но и она постоянно совершенствуется. Красная помада способна привлечь внимание окружающих, заставить их слушать вас и восхищаться вашей красотой. Но это не значит, что вам нужно использовать один классический красный оттенок. Вариантов множество: от помады цвета крови до красно-оранжевого или темно-вишневого. Выбирая яркую помаду для губ, убедитесь в стойкости покрытия. Ведь макияж потеряет все свои преимущества, если косметический продукт начнет растекаться и скатываться.



Соблазнительная красная помада на губах / Фото из инстаграма @iwataya.honten.restyle

Нюд

Натуральность и "макияж без макияжа" – это современные синонимы красоты, поэтому в следующем году они точно останутся актуальными. А нюдовые оттенки помад просто завораживали на губах моделей во время модных показов. Используйте матовую или сатиновую помаду натурального цвета в повседневной жизни, а для вечеринки или свидания в ресторане сделайте акцент на глаза.



Нежный нюд / Фото Harper's Bazaar

Бордо

Бьюти-тренд особенно понравится поклонницам акцентов на губах, которые склоняются к чему-то более спокойному, чем красный или кирпичный. Главное преимущество бордовой помады в том, что она подходит всем, независимо от цвета волос, глаз и кожи. Достаточно лишь подобрать свой правильный оттенок. Также бордовая помада на губах экономит время на макияж. Ведь, кроме нее, не нужно больше ничего наносить на лицо. Для повседневного мейк-апа оставляйте губы главным акцентом, а для вечернего можно добавить стрелки или легкие смоки-айс.



Темний оттенок на губах / Фото Harper's Bazaar