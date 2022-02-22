Селебреті зі стрижкою у стилі метелика мають можливість оновити свій імідж без вагомої шкоди загальній довжині волосся. Зачіска підійде жінкам, які зацікавлені у короткій стрижці, але ще не впевнені у своєму виборі.

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Стрижка "метелик" характеризується створенням шарів, які візуально надають пасмам коротшого вигляду. Коротке волосся спереду і довге ззаду дозволяє поєднувати 2 стилі стрижки в одній. Дехто може подумати, що ви носите класичний боб, а насправді не доведеться втрачати довжини шевелюри.

Завдяки універсальності і позачасовості метелика йому віддають перевагу такі знаменитості, як Дженніфер Еністон, Дженніфер Лопес, Марго Роббі, Данна Паола, Емілі Алін Лінд. Вони показують, що стрижка красиво виглядає на природній текстурі волосся без ідеальної гладкості. Ледь помітні хвилі можуть додати об’єму, також стильним рішенням буде ніжно вкласти кінчики верхніх пасм назовні.

Як знаменитості носять стрижку "метелик"

Марго Роббі

Під час показу Chanel Haute Couture весна – літо 2022 знаменита акторка продемонструвала своє золотисте волосся зі зрізом на природній текстурі. Таким чином вона чіткіше виділила шари.



Стилізація трендової стрижки "метелик" / Фото Getty Images

Ейса Гонсалес

Мексиканська акторка та співачка вирішила створити свій особливий стиль за допомогою каштанового волосся з каскадною стрижкою. Вона вибрала вкоротити пасма на рівні плечей, які плавно переходять у довші, аби отримати ефект універсальності та рухливості.



Стилізація трендової стрижки "метелик" / Фото Getty Images

Дуа Ліпа

Побувавши на червоній доріжці Fashion Awards 2021, Дуа Ліпа вдалася до яскраво виражених хвиль, щоб надати фактури та об'єму стрижці. Перші кілька пасм красиво обрамляють її обличчя, а потім каскадом переходять у довжину XL.



Стилізація трендової стрижки "метелик" / Фото Getty Images

Дженніфер Лопес

Стрижка "метелик" Джей Ло сяє у всій красі, коли її волосся вкладають у вигляді глибоких хвиль. Зірка демонструє ідеальну висоту бобу до лінії щелепи із подовженням, що сягає середини спини.



Стилізація трендової стрижки "метелик" / Фото Getty Images

Дженніфер Еністон

Відома акторка була прихильницею багатошарових стрижок ще з тих часів, коли виконувала головну роль у культовому серіалі "Друзі". Дженніфер з часом удосконалила свою фірмову стрижку. Під час церемонії вручення премії SAG Awards 2015 вона дала зрозуміти, що зачіска у стилі метелика – ідеальний вибір.



Стилізація трендової стрижки "метелик" / Фото Getty Images

Сальма Хаєк

Коли Сальма Хайєк позувала для фотографів на Каннському кінофестивалі 2019 року зі закинутим назад волоссям, воно здавалося довжиною трохи нижче плечей. Коли зірка повернулася, то стало зрозуміло, що вона зберегла довжину XL завдяки шарам.



Стилізація трендової стрижки "метелик" / Фото Getty Images

Єва Лонгорія

Акторка доповнює метелик світло-коричневими відблисками у темному волоссі. Аби продемонструвати різну довжину і текстуру, Єва вкладає кінці пасм назовні.



Стилізація трендової стрижки "метелик" / Фото Getty Images

Данна Паола

Щоб зробити стрижку "метелик" цікавішою, Данна Паола додала довгий прямий чубчик, який закінчується трохи вище її брів.



Стилізація трендової стрижки "метелик" / Фото з інстаграму Данни Паоло

Емілі Елін Лінд

Зірка серіалу "Всі мої діти" вдосконалює найгарячішу стрижку 2022 року довгим чубчиком-шторкою. Таким чином "метелик" починається біля її очей, спочатку виділяючи погляд Емілі Елін, потім підкреслюючи підборіддя, проходить біля плечей і закінчується майже посередині спини.



Стилізація трендової стрижки "метелик" / Фото з інстаграму Емілі Елін Лінд