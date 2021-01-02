Багато жінок щоденно допускаються однієї б’юті-помилки, яка заважає вам на шляху до розкішної шевелюри. Якщо ви правильно доглядаєте за волоссям, дотримуєтеся здорового харчування, але стан локонів однаково поганий, то, можливо, дізнавшись про цю помилку, зможете нарешті досягти омріяного результату.

Аби мати розкішне волосся, варто виділяти багато часу на догляд за ним. Cosmopolitan назвав б’юті-помилку, яка може перешкоджати усім вашим старанням.

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Яку б’юті-помилку допускають жінки

Якщо навіть найкращі засоби для догляду за волоссям не допомагають, і воно має тьмяний, сухий і посічений вигляд, то, можливо, ви допускаєте щоденну б’юті-помилку. Hair-експерти розповіли, чому інколи навіть найдорожчі маски не дають бажаного результату, а стан волосся лише псується.

Професійні стилісти одноголосно зазначають, що не можна одразу після миття загорнути волосся в рушник і йти займатися своїми справами тривалий час. Деякі жінки можуть тримати рушник на голові протягом півгодини чи години, адже так зручно. Проте навіть м’які тканини, а махрові рушники особливо, вбирають вологу з волосин, внаслідок чого вони сохнуть, ламаються і втрачають природний здоровий блиск.

Натомість hair-експерти рекомендують не загортати мокре волосся рушником, а просто промокнути його. Для цього можна використовувати паперові серветки. Якщо волосся довше сохне, то в нього є краща можливість увібрати вологу і стати більш зволоженим та здоровим.