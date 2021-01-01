У перший місяць року багато хто захоче оновити свій імідж за допомогою нової зачіски. Але перед цим рекомендуємо дізнатися, які дні будуть сприятливими для стрижки, а коли б’юті-зміни призведуть до негативних наслідків. Для цього вам знадобиться місячний календар стрижок на січень 2021.

"Новий рік – інша стрижка", – переконані більшість жінок. Зміни іміджу справді можуть спровокувати певні події у вашому житті. Тому астрологи називають сприятливі і несприятливі дні для стрижки, а також діляться корисними порадами, які стануть вам у нагоді перед записом до перукаря.

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Коли можна стригти волосся в січні 2021

За місячним календарем на січень 2021 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 13 січня 2021 року.

Повний Місяць – 28 січня 2021 року.

Зростаючий Місяць – з 14 по 27 січня 2021 року.

Спадаючий місяць – з 1 по 12 січня 2021 року та з 29 по 31 січня 2021 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в січні:

1 січня (п’ятниця) – день сприятливий для фарбування волосся: колір буде стійки та довго не втрачатиме блиску. Позбуватися від довжини волосся в перший день року астрологи не рекомендують.

2 січня (субота) – дата, коли варто проводити будь-які маніпуляції з волоссям. Стрижка сприятиме швидкому росту здорових локонів, а доглядові процедури допоможуть відновити стан пошкодженої шевелюри.

3 січня (неділя) – аби привабити енергетику сексуальності та жіночності у своє життя, зробіть б’юті-експеримент зі зачіскою.

4 січня (понеділок) – фаза Місяця є сприятливою для незначної зміни іміджу. Якщо ви прагнете позитивних змін, то можете підрізати кінці волосся або зробити стильний чубчик.

5 січня (вівторок) – день для тих, хто давно хоче боб-каре, але не наважується. Якщо зробити стрижку сьогодні, то волосся буде слухняним і ви витрачатимете мінімум часу на укладку.

6 січня (середа) – аби уникнути ламкості і сухості локонів, скасуйте візит до перукаря.

7 січня (четвер) – присвятіть час для домашнього догляду за волоссям: зробіть відновлювальну маску своїми руками, проскрабуйте шкіру голови, скористайтеся спеціальними корисними олійками.

8 січня (п’ятниця) – день наділений магічною енергетикою краси і ніжності. Будь-яка стрижка личитиме вам, додаватиме шарму вашій зовнішності.

9 січня (субота) – щоб відчути душевний спокій, гармонію і отримати порцію мотивації для нових досягнень, пострижіться так, як давно хотіли, але не наважувалися. Ризик вартий результату.

10 січня (неділя) – рішення відвідати салон краси краще змінити. Маніпуляції зі зачіскою спровокують негаразди у стосунках з близькими.



Коли стригти волосся в січні 2021 / Фото Unsplash

11 січня (понеділок) – нова стрижка відштовхне від вас нові можливості та цікаві знайомства, які, ймовірно, траплятимуться у цей день.

12 січня (вівторок) – особливо вдалим рішенням буде коротка стрижка. Аби виглядати красивою та стильною, спробуйте піксі. Не забудьте проконсультуватися зі своїм hair-стилістом.

13 січня (середа) – сьогодні можна стригтися, але не варто робити це імпульсивно. Подумайте декілька разів перед записом до перукаря.

14 січня (четвер) – енергетика дня несприятлива для будь-яких б’юті-змін.

15 січня (п’ятниця) – ідеальний час для стрижки і фарбування. Аби отримати ефектніший результат, поєднайте обидві процедури.

16 січня (субота) – кардинальні зміни зачіски допоможуть привабити успіх до кар’єрної сфери вашого життя. Можливо, на вас навіть чекає відповідальна та високооплачувана посада. Чому б не перевірити?

17 січня (неділя) – якщо ви давно мрієте про професійний догляд за своїм волоссям, то сьогодні саме той день, коли варто виділити на свою красу час і кошти.

18 січня (понеділок) – після стрижки сьогодні волосся ростиме дуже повільно, почне випадати і його буде важко вкладати.

19 січня (вівторок) – експериментуйте зі стилем зачіски, плетінням, аксесуарами, але не стрижіть волосся, щоб не трапилося жодних негараздів у фінансовому плані.

20 січня (середа) – оберіть найкращого майстра, дізнайтеся про модні стрижки, визначтеся з тією, яка вам найбільше подобається, та сміливо перевтілюйтеся.



Сприятливі дні для стрижки волосся / Фото Unsplash

21 січня (четвер) – якщо вас турбує хронічна втома та апатія, то оновлення іміджу допоможе відчути приплив нових сил.

22 січня (п’ятниця) – сьогодні можна спробувати стрижку каскад та модне контрастне фарбування передніх локонів. Результат вас приємно здивує, а компліментів від оточуючих буде безліч.

23 січня (субота) – щоб уникнути появи лупи і сухості шкіри голови, не робіть жодних маніпуляцій з волоссям.

24 січня (неділя) – нова стрижка призведе до дрібних негараздів у житті, тому сьогодні краще не змінювати довжини шевелюри.

25 січня (понеділок) – б’юті-трансформація привабить увагу протилежної статі, допоможе налагодити взаємини з близькими людьми та просто сприятиме хорошому настрою у вас.

26 січня (вівторок) – за місячним календарем стрижок, похід до hair-стиліста сьогодні – чудова ідея. Довіртеся експерту, нехай він порадить вам кілька варіантів стрижки, але кінцевий вибір залиште за собою.

27 січня (середа) – якщо сьогодні ви обріжете посічені кінчики, то волосся буде виглядати доглянутим і слухняним до наступної стрижки. Проте від прощання з великою довжиною слід відмовитися. Заплануйте це на іншу дату.

28 січня (четвер) – наважтеся на модний чубчик-шторку. Такий стиль буде особливо популярним у 2021.

29 січня (п’ятниця) – надихніться зачіскою когось із зірок і спробуйте її відтворити на собі самостійно або з допомогою спеціаліста.

30 січня (субота) – не відкладайте стрижку на потім. Якщо зробите її сьогодні, то до вас прийде талан, а хороші новини зустрічатимете чи не на кожному кроці.

31 січня (неділя) – стрижкою сьогодні ви спровокуєте появу проблем в особистому житті.