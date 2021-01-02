Многие женщины ежедневно допускаются одной бьюти-ошибки, которая мешает вам на пути к роскошной шевелюре. Если вы правильно ухаживаете за волосами, придерживаетесь здорового питания, но состояние локонов одинаково плохое, может быть, узнав об этой ошибке, сможете наконец достичь желаемого результата.

Чтобы иметь роскошные волосы, стоит выделять много времени на уход за ними. Cosmopolitan назвал бьюти-ошибку, которая может помешать всем вашим стараниям.

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Какую бьюти-ошибку допускают женщины

Если даже лучшие средства по уходу за волосами не помогают, и они имеют тусклый, сухой и нарубленный вид, может быть, вы допускаете ежедневную бьюти-ошибку. Hair-эксперты рассказали, почему иногда даже самые дорогие маски не дают желаемого результата, а состояние волос только портится.

Профессиональные стилисты единогласно отмечают, что нельзя сразу после мытья заворачивать волосы в полотенце и идти заниматься своими делами длительное время. Некоторые женщины могут держать полотенце на голове в течение получаса или часа, ведь так удобно. Однако даже мягкие ткани, а махровые полотенца особенно, впитывают влагу из волос, в результате чего они сохнут, ломаются и теряют естественный здоровый блеск.

Взамен hair-эксперты рекомендуют не заворачивать мокрые волосы полотенцем, а просто промокнуть их. Для этого можно использовать бумажные салфетки. Если волосы дольше сохнут, то у них есть лучшая возможность впитать влагу и стать более увлажненными и здоровыми.