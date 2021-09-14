У найближчі місяці варто віддавати перевагу натуральним та унікальним зачіскам. Надихайтеся добіркою найбільш популярних трендів у стрижках та укладках осені 2021.

До теми: Зигзагуватий проділ, пір'я, коси-кульки: тренди в зачісках, які підірвали тікток

5 головних hair-трендів цієї осені

Натуральні текстури та багатошаровість

Найбільш популярною тенденцією восени буде природність в укладках. Спробуйте полюбити натуральну текстуру свого волосся, грубі шари, які додаватимуть шевелюрі динамічного ефекту. Кілька шарів волосся красиво обрамлятимуть обличчя як у довгій стрижці, так і в боб-каре.



Натуральний вигляд волосся / Фото з інстаграму Зендаї

Різні варіації боб-каре

Стрижка боб не втрачатиме своєї актуальності восени 2021. Цікаво, що популярними будуть різні довжина і форма укладки. Стилісти переконані, що осінній настрій слід доповнити варіацією бобу великою кількістю шарів і "рок-н-рольним" краєм.



Стильне каре Ірини Шейк / Фото з інстаграму моделі

Curly shag

Селебріті вже виразили своє захоплення модною стрижкою шег, яка у перекладі з англійської означає "кошлатий". Кучерявий шег буде хітом осені 2021. Зачіска передбачає навмисне створення недбалості та рваних кінців, які надають волоссю "скуйовдженого" ефекту. Варіант стрижки підійде для жінок, які прагнуть додати своєму образу сексуальності та зухвалості.



Стрижка шег / Фото з інстаграму @alvaclaire

Чубчик

Тренд не втрачає своєї популярності. Восени модними будуть різні варіації чубчика: рвані, прямі, подовжені, "шторки" і чубчики у стилі богемним 70-х. За допомогою трендового акценту можна урізноманітнити свою зачіску особливим шармом. Чубчик красиво виглядатиме не лише на прямому волоссі, але й на кучерявому, обрамляючи обличчя милими кучерями.



Чубчик залишається в тренді / Фото з інстаграму Сабіни Сокол

Гламур 20-х

На час пандемії, як і в 20-роках, багато заборон. Проте не варто забувати про шик і гламур, який можна додати своєму іміджу за допомогою укладки. Експериментуйте з високими хвостами, "вологими" укладками, дзеркальною гладкістю або голлівудськими локонами. Запорукою справді богемного вигляду є здорове та доглянуте волосся, тому не забувайте виділяти час на догляд за ним.



Високий хвіст Бейонсе / Фото з інстаграму зірки