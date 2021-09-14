В ближайшие месяцы стоит отдавать предпочтение натуральным и уникальным прическам. Вдохновляйтесь подборкой наиболее популярных трендов в стрижках и укладках осени 2021.

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5 главных hair-трендов этой осени

Натуральные текстуры и многослойность

Наиболее популярной тенденцией осенью будет естественность в укладках. Попробуйте полюбить натуральную текстуру своих волос, грубые слои, которые будут добавлять шевелюре динамического эффекта. Несколько слоев волос будут красиво обрамлять лицо как в длинной стрижке, так и в боб-каре.

Натуральный вид волос / Фото из инстаграма Зендаи

Различные вариации боб-каре

Стрижка боб не теряет своей актуальности осенью 2021. Интересно, что популярными будут различные длина и форма укладки. Стилисты убеждены, что осеннее настроение следует дополнить вариацией боба большим количеством слоев и "рок-н-ролльным" краем.

Стильное каре Ирины Шейк / Фото из инстаграма модели

Curly shag

Селебрити уже выразили свое восхищение модной стрижкой шег, которая в переводе с английского означает "лохматый". Кудрявый шэг будет хитом осени 2021. Прическа предполагает умышленное создание небрежности и рваных концов, которые придают волосам "взъерошенный" эффект. Вариант стрижки подойдет для женщин, стремящихся придать своему образу сексуальности и дерзости.

Стрижка шег / Фото из инстаграма @alvaclaire

Челка

Тренд не теряет своей популярности. Осенью модными будут различные вариации челки: рваные, прямые, удлиненные, "шторки" и челки в стиле богемных 70-х. С помощью трендового акцента можно разнообразить свою прическу особым шармом. Челка красиво смотрится не только на прямых волосах, но и на вьющихся, обрамляя лицо милыми кудрями.

Челка остается в тренде / Фото из инстаграма Сабины Сокол

Гламур 20-х

На время пандемии, как и в 20-годах, много запретов. Однако не стоит забывать про шик и гламур, который можно придать своему имиджу с помощью укладки. Экспериментируйте с высокими хвостами, "влажными" укладками, зеркальной гладкостью или голливудскими локонами. Залогом действительно богемного вида являются здоровые и ухоженные волосы, поэтому не забывайте выделять время на уход за ним.



Высокий хвост Бейонсе / Фото из инстаграма звезды