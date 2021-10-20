Поширені помилки у догляді за волоссям згодом можуть призвести до негативних наслідків: випадіння, ламкості, сухості, тьмяності. Тому варто про них дізнатися якомога швидше.

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5 головних помилок у догляді за волоссям

Невміння мити голову

Під час миття голови не потрібно спішити. Шкірі навіть у цій ділянці також потрібне здорове очищення. Саме це дозволяє волосинам рости міцними і здоровими. Якщо неправильно мити голову, то пасма не матимуть об’єму, будуть тьмяними, виникатиме відчуття свербіжу, лупа і в окремих випадках себорея. Адже дерма продукує щільне шкірне сало, яке потрібно ретельно змивати, акцентуючи увагу на намилюванні саме скальпу. Сульфатний шампунь слід спінювати 2 рази, а безсульфатний – не менше 3.

Ігнорування факту, що краса волосся залежить від вас

На етапі кондиціонування дехто переконаний, що вся відповідальність за красу волосся тепер лягає на маску, яку ви придбали. Проте набагато важливіше не те, чим ви кондиціонуєте волосся, а як ви це робите. Наносити маску потрібно так, щоб всі локони нижче вух були покриті засобом, на пористому волосся варто додавати багато води – вона допоможе якісно розподілитися продукту. Ретельно наносіть кондиціонери та прочісуйте пасма wet brush – спеціальною щіткою для мокрої шевелюри.



Як зберегти красу волосся / Фото з інстаграму @romeestrijd

Нехтування важливими ознаками

Ніколи не можна ігнорувати волосся на подушці. Якщо ви відчуваєте, що на гребінці і на плечах залишається все більше волосин, а на голові – все менше, то не варто відкладати візит до трихолога. Спеціально діагностика під мікроскопом покаже все. Можливо, навіть деталі останньої стрижки.

Вкладання волосся надто гарячим феном

Олена Невмержицька зазначає: "Уяви, що волосся – це тканина, і якщо ти хочеш волосся, як шовк, то й стався до нього, як до дорогої шовкової блузки, яку ти ніколи не прасуєш гарячою праскою. Використовуй лише середню температуру термічних інструментів".

Задоволення тьмяним кольором

Тривалий час ходити з тьмяними локонами не слід. Вдома жінки часто недооцінюють свої можливості та не доглядають за кольором волосся, але пігмент після салонного фарбування завжди зникає неочікувано швидко. Тому потрібно регулярно застосовувати легкі тонувальні шампуні та маску 1 раз на тиждень. Тоді ви матимете блискуче волосся і збережете стійкість і яскравість кольору після салону.