Здоровье волос зависит не только от ухода за ним. Также существуют внешние и внутренние причины, которые негативно влияют на состояние шевелюры. Поэтому на них стоит обратить внимание, если вы заметили чрезмерное выпадение волос, ломкость, потерю блеска или другие нетипичные признаки.

Первым шагом к восстановлению волос является определение причины, которая спровоцировала проблему. Первым делом можете начать с изучения 5 наиболее распространенных причин повреждения волос.

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Почему волосы повреждены: 5 причин

Гормональный фон

Состояние волос может портиться даже из-за особенностей менструального цикла. Высокий уровень эстрогена в организме способствует улучшению кожи, утолщает волосы и придает им здоровый блеск. Когда до начала менструального цикла остается 3 – 7 дней, то уровень эстрогена падает, а гормон прогестерон становится доминантным. Прогестерон негативно влияет на волосы: они быстрее жирные и становятся слабыми.

Неправильное питание, стресс, болезни

Ваш рацион должен быть разнообразным, чтобы во все части организма, в частности к волосяным фолликулам, поступало необходимое количество питательных веществ. Если вы употребляете мало продуктов, которые содержат полезные витамины, то основные органы забирают их быстрее, а волосам обычно достается меньше всего.

Шампунь, который не подходит вашему типу волос

Шампуни также могут повреждать волосы, если средства имеют слишком "агрессивный" состав и не предназначены именно для вашего типа волос. Поэтому важно правильно выбирать шампунь и другие продукты для ухода за шевелюрой, чтобы она была здоровой и послушной.

Использование термоприборов

Фены, выпрямители и другие термоприборы, которые вы используете для создания укладки, ухудшают состояние волос. Ведь высокая температура лишает локоны жизненной силы, способствует их ломкости и сухости. Чтобы уменьшить риск повреждения волос термоприборами, пользуйтесь феном, когда пряди будут почти сухими, а выпрямители и плойки выбирайте с керамическими поверхностями. Также не забывайте наносить термозащиту.

Мало кондиционера для волос

Всем типам волос, а особенно окрашенным, требуется должное увлажнение, которое можно получить от кондиционера. Быстро смывать средство после нанесения на локоны – распространенное заблуждение. Чтобы кондиционер проявил все свои полезные свойства, нужно тщательно втирать его в волосы, начиная с середины и до самых концов. Прежде чем смывать остатки продукта, подержите его на волосах 10 минут.