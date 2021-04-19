Иногда волосы теряют свежесть даже в первый день после мытья. Чтобы ваши локоны всегда имели ухоженный вид, можно пользоваться сухим шампунем. Если использовать средство правильно, то вам не придется волноваться за неэстетичные остатки сухого шампуня на волосах.

Сухой шампунь помогает впитать излишки жира с волос, придает им объем, если вы не успели помыть шевелюру или только что вышли из зала после тренировки. Однако использовать средство нужно правильно, чтобы получить максимальный эффект. Вам будет интересно: Боб на густых волосах: как подстричь, укладывать и носить Как правильно пользоваться сухим шампунем Перед использованием встряхивайте флакон. Важно перемешивать составляющие сухого шампуня, потому что крахмал в аэрозольных формулах может оседать на дне флакона. Поэтому распылите средство на волосы только после того, как хорошо перемешаете содержимое.

Важно перемешивать составляющие сухого шампуня, потому что крахмал в аэрозольных формулах может оседать на дне флакона. Поэтому распылите средство на волосы только после того, как хорошо перемешаете содержимое. Попробуйте сухой шампунь в разных оттенках. Hair-эксперт Флориан Хюрель отмечает: "Сухие шампуни часто оставляют белый осадок, поэтому лучше выбирать продукт в тон с вашими волосами". Итак, обладательницам темных локонов подойдет цветовая формула. Парикмахер Приянка Боркар говорит, что в случае неприятного осадка на волосах при использовании любого сухого шампуня можно заменить его другим форматом: в виде мусса или порошка, например. View this post on Instagram A post shared by MATILDA DJERF (@matildadjerf) Разделяйте волосы на 2 части. Распыляйте сухой шампунь на расстоянии 20 сантиметров на корни волос, но перед этим разделите шевелюру на 2 секции. Затем можно наносить средство на всю длину локонов. Через несколько минут после распыления шампуня помассируйте обработанный участок, чтобы лучше распределить продукт. Таким образом вы убираете лишний жир с волос. А для дополнительного объема Флориан Хюрель советует перевернуть волосы на другую сторону и нанести сухой шампунь еще раз.

Распыляйте сухой шампунь на расстоянии 20 сантиметров на корни волос, но перед этим разделите шевелюру на 2 секции. Затем можно наносить средство на всю длину локонов. Через несколько минут после распыления шампуня помассируйте обработанный участок, чтобы лучше распределить продукт. Таким образом вы убираете лишний жир с волос. А для дополнительного объема Флориан Хюрель советует перевернуть волосы на другую сторону и нанести сухой шампунь еще раз. Делайте все динамично. Стилисты убеждены, что сухой шампунь следует наносить широкими движениями, чтобы равномерно покрыть корни тонким слоем средства и не перегрузить одну часть кожи головы. Необходимое количество шампуня нужно определять самостоятельно, принимая во внимание густоту ваших волос. Боркар говорит: "Если у вас тонкие волосы, придерживайте их руками и просто распылите немного шампуня на выбранное место". View this post on Instagram A post shared by Професійна косметика (@ata.charmway) Массируйте пряди. Если вы наносите шампунь на корни, то после этого нужно слегка втереть его по всей длине волос. Легкими проглаживаниями вы будете стимулировать действие крахмала, ускорите впитывание лишнего жира, растворите белый осадок. Чтобы удалить излишки шампуня и жира, после воспользуйтесь расческой.

Если вы наносите шампунь на корни, то после этого нужно слегка втереть его по всей длине волос. Легкими проглаживаниями вы будете стимулировать действие крахмала, ускорите впитывание лишнего жира, растворите белый осадок. Чтобы удалить излишки шампуня и жира, после воспользуйтесь расческой. Наносите сухой шампунь каждый вечер. Даже чистые на первый взгляд волосы можно опрыснуть шампунем вдоль корней перед сном. За ночь средство сможет впитать жир с кожи головы, что минимизирует возможность проснуться с грязными волосами.