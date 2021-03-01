В условиях пандемии ношение защитной маски необходимо для сохранения своего здоровья. Однако тепло и влага, которые собираются под маской, создают идеальную среду для развития бактерий, поэтому и впоследствии появляются прыщи и раздражающие пятна на коже лица, которая ранее не была склонной к акне. Такое явление обозначают термином "маскакне".

Чтобы минимизировать негативные последствия для кожи от ношения маски, следует прекратить повторять определенные манипуляции с лицом. Если у вас маскакне, то некоторые ошибки могут только ухудшить ситуацию. Читайте также: Их следует исключить из рациона: 7 продуктов, которые вызывают прыщи Что делать, когда у вас маскакне Очищайте без фанатизма . Ошибочно считать, что частая очистка поможет избавиться от высыпания. Такое чрезмерное использование очищающего средства может иметь негативные последствия для кожи: истощение кожного барьера или рогового слоя липидов, которые необходимы для красоты и упругости кожи, а также сохраняют водный баланс и помогают выводить бактерии. В случае маскакне попробуйте пользоваться мягким очищающим средством не чаще 1 – 2 раз в день.

. Ошибочно считать, что частая очистка поможет избавиться от высыпания. Такое чрезмерное использование очищающего средства может иметь негативные последствия для кожи: истощение кожного барьера или рогового слоя липидов, которые необходимы для красоты и упругости кожи, а также сохраняют водный баланс и помогают выводить бактерии. В случае маскакне попробуйте пользоваться мягким очищающим средством не чаще 1 – 2 раз в день. Не прикасайтесь к коже. Не стоит без необходимости трогать лицо пальцами, а тем более, когда у вас высыпания. Таким образом вы спровоцируете распространение бактерий и увеличение количества прыщей, что может вызвать поствоспалительную гиперпигментацию. View this post on Instagram A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) Меньше пользуйтесь кислотами . Когда на коже возникают высыпания, не следует сразу применять отшелушивающие продукты или пилинг с жестким составом. Дерматологи вообще не рекомендуют после появления прыщей вдвое интенсивнее ухаживать за кожей. Однако использование сильнодействующих средств может привести к раздражению кожного барьера. Чтобы избежать возможного ухудшения состояния кожи или ее ожога, не пытайтесь делать кислотный пилинг дома.

. Когда на коже возникают высыпания, не следует сразу применять отшелушивающие продукты или пилинг с жестким составом. Дерматологи вообще не рекомендуют после появления прыщей вдвое интенсивнее ухаживать за кожей. Однако использование сильнодействующих средств может привести к раздражению кожного барьера. Чтобы избежать возможного ухудшения состояния кожи или ее ожога, не пытайтесь делать кислотный пилинг дома. Не доверяйте всем советам. В соцсетях бытует немало опасных лайфхаков для борьбы с маскакне. Ища простые советы по уходу за кожей и быстрые способы, чтобы избавиться от прыщей, не стоит обращаться к инстаграму или тиктоку. Решение такой проблемы лучше доверить квалифицированному специалисту, который определит тип высыпаний и подскажет, как их лечить.