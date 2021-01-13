Популярная американская певица и автор песен Эшли Николетт Франджипани, более известная под псевдонимом Halsey, любит удивлять своих поклонников оригинальными вариантами макияжа и экспериментами с длиной и цветом волос. Теперь девушка решила официально стать частью индустрии красоты и создала собственный бьюти-бренд About-Face.

На своей инстаграм-странице, где почти 23 миллиона подписчиков, Halsey сообщила о запуске собственного бренда косметики. Звезда сделала это с помощью экстравагантного и яркого рекламного ролика.

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Бьюти-бренд певицы Halsey

Исполнительница рассказала поклонникам о создании и запуске собственного бьюти-бренда About-Face с помощью промо-видео, которое опубликовала в соцсети инстаграм. В ролике можно увидеть Halsey и других моделей, которые позируют на камеру с оригинальным мейкапом, который они делают яркой косметикой от About-Face, что также продемонстрировано в видео. Стиль рекламы полностью отражает сформированный образ знаменитой певицы.

Коллекция косметики Halsey представлена в 10 продуктах для макияжа. Она включает хайлайтер, помаду, тени для век с различными текстурами. Оттенки декоративной косметики по большей части выбраны из насыщенной темной цветовой гаммы. Среди которых: синие, зеленые, белые или коричневые пигменты для макияжа глаз.

Предзаказ продуктов из бьюти-линейки About-Face можно оформить уже на официальном сайте бренда. Однако в продаже они появятся с 25 января.