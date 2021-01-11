Зимой нежная и тонкая кожа губ особенно страдает отобветривания, трещин на коже и сухости. Чтобы избавиться от перечисленных проблем, за ней следует тщательно ухаживать. Для этого вам пригодятся рецепты масок для губ, которые можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Неприятные ощущения и неэстетичный вид губ зимой вызывают ветер, мороз, сухой воздух в помещении из-за использования батарей. Поэтому Harper's Bazaar поделился масками для ухода за губами, которые помогут от обветривания и появления трещин.

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Маски для губ в домашних условиях

С медом и кокосовым маслом

С помощью этой маски можно эффективно увлажнить и питать губы, а также защитить от негативного воздействия бактерий. Для приготовления полезной смеси вам нужно совместить в равных пропорциях мед и кокосовое масло. Предварительно следует растопить ингредиенты на водяной бане. Распределяйте продукт равномерным слоем на губы ежедневно и смывайте остатки через 5 минут после нанесения.

С алоэ и огурцом

Гель алоэ является особенно популярным ингредиентом в составе косметических средств. Чтобы приготовить увлажняющую маску для губ, смешайте сок алоэ с мякотью огурца, который заранее нужно натереть. Смесь наносите на губы и оставляйте на 20 минут. Результат не заставит вас долго ждать. Губы станут мягкими и нежными после первой процедуры, которую стоит повторять по необходимости.

Из оливкового масла

Даже обычное оливковое масло без дополнительных компонентов полезно в уходе за губами. Наносите продукт на губы ватной палочкой. Процедуру следует повторять несколько раз на день, если вам необходимо, чтобы кожа быстро зажила после обветривания или другой разновидности повреждения. На следующий день трещины на губах станут менее заметными.

С миндальным маслом

В составе миндального масла есть много витаминов, жирных и органических кислот, а также фолиевая кислота. Благодаря полезным составляющим продукт применяют в уходе за кожей и волосами. Миндальное масло можно использовать как обычный бальзам для губ. Применяйте средство несколько раз в день и забудьте про трещины и сухость на губах.

С куркумой

Многие средства по уходу за губами содержат куркуму. Ведь ингредиент способствует быстрому заживлению кожи и предотвращает ее обесцвечивание. Чтобы приготовить действенную маску из куркумы, тщательно перемешайте упомянутый компонент с кокосовым маслом. Мажьте губы смесью 1 раз в неделю. Обязательно смывайте маску через 15 минут после нанесения.