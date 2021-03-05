С помощью модной челки весны 2021 можно удачно обновить свой образ, придав ему стильной дерзости или, наоборот, изысканности. А референсы от популярных звезд вдохновят вас на трендовую стрижку.

Трендовые звездные примеры причесок с челкой помогают решиться на бьюти-изменения. Выбирайте тот вариант челки, который вам больше нравится, для весеннего обновления имиджа.

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Звездные примеры модных челок весны 2021

Кудрявая челка

Певица Лей-Энн Пиннок и другие звездные обладательницы кудрявых волос показывают, что челка может иметь удачный вид на любом типе шевелюры. Вьющиеся волосы также созданны для челки. Ведь таким образом ваш образ превратится в игривый, естественный с нотками стильной небрежности.

Волнистая челка

Челку можно делать на волосах, которые склонны к естественному легкому закручиванию. Несмотря на то, что за такой челкой не будет легко ухаживать, но короткие волны, которые будут спадать на лоб, компенсируют все своим женственным и стильным видом.

Удлиненная челка

Звездам особенно нравится именно такой вариант стрижки. За удлиненной челкой легко ухаживать, а также она визуально добавляет объема любой прическе. Бьюти-образы с челкой, как у Джей Ло, Меган Маркл, Дженнифер Энистон, Дуа Липы и других, вдохновляют на создание челки.

Короткая челка

Такой вариант стрижки понравится смелым красоткам, которые любят бьюти-эксперименты. Короткая челка будет добавлять вашему образу необычности и безумной красоты одновременно.

Челка на глазах

Стрижка не является одной из самых удобных, но она эффектная и модная. Челку, которая достигает глаз, нужно будет аккуратно укладывать, чтобы она не мешала вам и имела аккуратный вид. Однако полученным результатом вы будете приятно удивлены.

Рваная челка

Идея понравится смелым красоткам. На рваную челку уже решились Майли Сайрус, Махалия и Мэйси Уильямс.