Делайте челку, когда вам за 50: модное и идеальное решение от француженок для омоложения

Челка добавляет любому образу особый шарм. С помощью стильного обновления имиджа француженки визуально омолаживают лицо. Не стоит думать, что челка имеет возрастные ограничения. Подробнее об этом рассказала автор американского Vogue Кэтлин Бейрд-Мюррей.

Кэтлин является сторонницей челки. На бьюти-изменения ее вдохновила обложка британского Vogue с Марго Робби. Теперь парикмахер автора Джоэл Гонсалвес отрезает ей челку, аккуратно укладывает тонкие, острые и тупые кончики волос на лбу, чем делает ее глаза выразительнее, губы пухлее, а веснушки – привлекательнее.

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Почему нужно сделать челку, когда вам за 50

Упомянутая стрижка будет прекрасно смотреться на женщинах любого возраста – не только на 31-летней актрисе Марго Робби, за прическу которой отвечал Брайс Скарлетт. Рваная челка - идея француженок. "Это челка в стиле Франсуазы Арди и Бриджит Бардо. Ее легко носить, она всегда актуальна и становится все более популярной", – объясняет парикмахер Джоэл Гонсалвес. Вариант должен быть полной противоположностью геометрическим челкам с четкими срезами, которые имеют чрезмерно официальный вид и добавляют лишнего возраста.

Автор американского Vogue Кэтлин Бейрд-Мюррей говорит: "Рваная челка также стала своеобразным символом свободы, которой нам хотелось больше, чем казаться моложе своих лет. Осмелюсь сказать, что с челкой вам никогда не понадобится ботокс и, возможно, именно поэтому некоторые женщины впервые состригают челку на позднем этапе жизни".

Эта челка не только освежает внешний вид. Многие женщины с челкой действительно не прибегают к инъекциям ботокса в зоне лба,

– добавляет Гонсалвес.

В этом вопросе важно ответственно подойти к выбору парикмахера. Ведь настоящий профессионал поможет вам подобрать такую ​​стрижку, которая подойдет вашему лицу и будет удачно подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Джоэл Гонсалвес отмечает, что особое внимание нужно обратить на то, как волосы падают на брови, щеки и челюсть. "Мягкая челка подчеркивает скулы, линию подбородка и открывает взгляд. Если сделать срез чуть дальше от глаз, то они будут казаться шире, и это очень скажется на восприятии других пропорций лица", – объясняет он.

Универсальным вариантом может служить укороченная челка, условный центр которой будет чуть выше переносицы, а другая часть волос будет становиться длиннее по бокам и на скулах. Таким образом волосы будут плавно расти и сливаться с общей длиной. Зато ровная челка будет быстро и неравномерно отрастать, прикрывая брови.

Кроме челки, для визуального омоложения лица важен и цвет прядей. "Нужно думать о челке как о части вашей прически, сочетая ее с другой стрижкой", – отмечает Никола Кларк, колористка и основательница одноименного салона Nicola Clarke в John Frieda, которая добавляет немного светлых бликов в основную часть челки и оставляет корни слегка темным. В другом месте это назвали бы балаяж. "Это хорошее решение – носить челку в зрелом возрасте, поскольку она делает образ более мягким и более женственным", – говорит она.

После стрижки следует правильно сушить челку. Кэтлин Бейрд-Мюррей поделилась бьюти-лайфхаком: высушите челку, а затем аккуратно вытягивайте его с помощью фена сначала слева, а затем справа, держа челку близко к лбу. Если ваш парикмахер берет в руки круглую щетку и начинает отделять вашу челку от лица, завивая ее наверх и наружу, подойдите к раковине для мытья головы и вежливо попросите начать сначала. "Не пытайтесь сушить челку снизу, – говорит Гонсалвес. – Весь секрет в ловкости рук и плоской щетке. Челка на вид совсем не такая, как нужно, если вы перестарались".