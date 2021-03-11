Неровный цвет лица, черные точки, недостатки в Т-зоне – то, с чем может справиться вакуумная чистка. Процедуру можно провести в домашних условиях, а эффект получить салонный. Однако перед этим следует узнать, в чем заключается польза вакуумной чистки, какие у нее преимущества и недостатки и как правильно повторять процедуру самостоятельно.

Косметика, грязный воздух и другие внешние факторы способствуют быстрому закупориванию пор. С помощью вакуумной чистки можно вернуть коже идеальный вид.

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Что нужно знать о вакуумной чистке лица

Вакуумная чистка лица проводится с помощью аппарата, который можно приобрести в специализированных бьюти-магазинах. Это еще один способ ухода за кожей в домашних условиях. Специальный прибор предназначен для очистки пор. Однако следует тщательно подходить к его выбору, а также правильно повторить последовательность шагов во время процедуры.

Преимущества, недостатки, противопоказания вакуумной чистки

Преимущества : результат заметен сразу после первого использования, аппарат глубоко очищает поры, активизирует обмен веществ, стимулирует выработку коллагена и эластина, ускоряет окислительно-восстановительные процессы.

: результат заметен сразу после первого использования, аппарат глубоко очищает поры, активизирует обмен веществ, стимулирует выработку коллагена и эластина, ускоряет окислительно-восстановительные процессы. Недостатки : беременным нельзя делать вакуумную чистку лица, во время процедуры прибором нельзя касаться участков вокруг глаз, сердца, щитовидной железы, половых органов, в частности, запрещено проводить аппаратом по местам, в которых вы делали контурную пластику или имеете имплантаты.

: беременным нельзя делать вакуумную чистку лица, во время процедуры прибором нельзя касаться участков вокруг глаз, сердца, щитовидной железы, половых органов, в частности, запрещено проводить аппаратом по местам, в которых вы делали контурную пластику или имеете имплантаты. Противопоказания, о которых нужно знать перед испытанием метода такой чистки: дерматологические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой, невралгия лицевого нерва, беременность, челюстно-лицевая болезнь, онкологическое заболевание, острые воспалительные процессы.

Как выбрать аппарат для чистки лица ультразвуком

Мощность . Один из важнейших показателей. Обратите внимание на то, что чем мощнее будет аппарат, тем глубже он будет очищать поры.

. Один из важнейших показателей. Обратите внимание на то, что чем мощнее будет аппарат, тем глубже он будет очищать поры. Вес . Вам придется долго держать прибор под углом 45 градусов, поэтому выбирайте комфортный вес, чтобы рука быстро не устала.

. Вам придется долго держать прибор под углом 45 градусов, поэтому выбирайте комфортный вес, чтобы рука быстро не устала. Компактность и удобство . Прежде чем сделать покупку, убедитесь, что вам удобно держать аппарат в руке.

. Прежде чем сделать покупку, убедитесь, что вам удобно держать аппарат в руке. Производитель . Отдавайте предпочтение маркам, которые являются авторитетными на рынке красоты и имеют хорошие отзывы от покупателей.

. Отдавайте предпочтение маркам, которые являются авторитетными на рынке красоты и имеют хорошие отзывы от покупателей. Цена . Эксперты в индустрии красоты рекомендуют средний ценовой сегмент, но прежде всего обращайте внимание на свои финансовые возможности.

. Эксперты в индустрии красоты рекомендуют средний ценовой сегмент, но прежде всего обращайте внимание на свои финансовые возможности. Функционал. Подумайте, какие функции вам нужны, а без каких вы сможете обойтись, чтобы не переплачивать за лишние "фишки".

Как делать вакуумное очищение лица

Тщательно очистите лицо от косметики и грязи с помощью тоника или специального молочка.

Распарьте кожу, чтобы открыть поры.

Переходите к нанесению геля-проводника, который необходим, так как при контакте с воздухом волны не работают.

В процессе процедуры держите ложечку или лопатку так, чтобы она образовывала угол 45 градусов.

Проводите движения против массажных линий.

После нанесите питательный крем.

Перед проведением вакуумной чистки в домашних условиях рекомендуем дополнительно проконсультироваться с косметологом-дерматологом.