Вакуумная чистка лица в домашних условиях: что нужно знать перед проведением процедуры
Неровный цвет лица, черные точки, недостатки в Т-зоне – то, с чем может справиться вакуумная чистка. Процедуру можно провести в домашних условиях, а эффект получить салонный. Однако перед этим следует узнать, в чем заключается польза вакуумной чистки, какие у нее преимущества и недостатки и как правильно повторять процедуру самостоятельно.
Источник:tochka.net
Косметика, грязный воздух и другие внешние факторы способствуют быстрому закупориванию пор. С помощью вакуумной чистки можно вернуть коже идеальный вид.
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Что нужно знать о вакуумной чистке лица
Вакуумная чистка лица проводится с помощью аппарата, который можно приобрести в специализированных бьюти-магазинах. Это еще один способ ухода за кожей в домашних условиях. Специальный прибор предназначен для очистки пор. Однако следует тщательно подходить к его выбору, а также правильно повторить последовательность шагов во время процедуры.
Преимущества, недостатки, противопоказания вакуумной чистки
- Преимущества: результат заметен сразу после первого использования, аппарат глубоко очищает поры, активизирует обмен веществ, стимулирует выработку коллагена и эластина, ускоряет окислительно-восстановительные процессы.
- Недостатки: беременным нельзя делать вакуумную чистку лица, во время процедуры прибором нельзя касаться участков вокруг глаз, сердца, щитовидной железы, половых органов, в частности, запрещено проводить аппаратом по местам, в которых вы делали контурную пластику или имеете имплантаты.
- Противопоказания, о которых нужно знать перед испытанием метода такой чистки: дерматологические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой, невралгия лицевого нерва, беременность, челюстно-лицевая болезнь, онкологическое заболевание, острые воспалительные процессы.
Как выбрать аппарат для чистки лица ультразвуком
- Мощность. Один из важнейших показателей. Обратите внимание на то, что чем мощнее будет аппарат, тем глубже он будет очищать поры.
- Вес. Вам придется долго держать прибор под углом 45 градусов, поэтому выбирайте комфортный вес, чтобы рука быстро не устала.
- Компактность и удобство. Прежде чем сделать покупку, убедитесь, что вам удобно держать аппарат в руке.
- Производитель. Отдавайте предпочтение маркам, которые являются авторитетными на рынке красоты и имеют хорошие отзывы от покупателей.
- Цена. Эксперты в индустрии красоты рекомендуют средний ценовой сегмент, но прежде всего обращайте внимание на свои финансовые возможности.
- Функционал. Подумайте, какие функции вам нужны, а без каких вы сможете обойтись, чтобы не переплачивать за лишние "фишки".
Как делать вакуумное очищение лица
- Тщательно очистите лицо от косметики и грязи с помощью тоника или специального молочка.
- Распарьте кожу, чтобы открыть поры.
- Переходите к нанесению геля-проводника, который необходим, так как при контакте с воздухом волны не работают.
- В процессе процедуры держите ложечку или лопатку так, чтобы она образовывала угол 45 градусов.
- Проводите движения против массажных линий.
- После нанесите питательный крем.
Перед проведением вакуумной чистки в домашних условиях рекомендуем дополнительно проконсультироваться с косметологом-дерматологом.
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