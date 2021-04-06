Длинноволосая участница реалити "Холостяк-11" поделилась секретами длинных и здоровых локонов
Екатерина Жук, участница 11 сезона реалити-шоу "Холостяк", имеет длинные, здоровые и блестящие волосы. Чтобы хранить локоны в таком состоянии, у девушки есть несколько собственных секретов.
Источник:Новое время
Чтобы иметь красивые волосы, Екатерина прежде всего правильно ухаживает за ними. Кроме витаминной маски и термозащиты, у нее еще много пунктов.
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Как иметь длинные и здоровые волосы: секреты обладательницы пышной шевелюры
- Важно использовать шампунь, предназначенный именно для вашего типа волос. Также нельзя мыть локоны горячей водой, потому что она травмирует волосяную структуру, чешуйки расслаиваются, пряди становятся жесткими и ломкими.
- Пользуйтесь кондиционером или бальзамом. Средство поможет разгладить структуру волос, придаст им блеск, облегчит расчесывание. Екатерина акцентирует, что не нужно держать кондиционер на волосах больше указанного времени, ведь это не даст дополнительного эффекта. Также стоит понимать, что кондиционер – это часть базового ухода за шевелюрой, но он не заменит маски, сыворотки и масла.
- Участница реалити-шоу "Холостяк" делает маску для волос 2 раза в неделю. Лайфхак от Екатерины: после нанесения маски отожмите излишнюю влагу из волос, заверните его в теплое полотенце и оставьте на 20 – 30 минут. Таким образом удастся улучшить эффект от процедуры. Hair-эксперты советуют не пользоваться различными масками одновременно. Вместо этого следует применять 1 курсом в течение 1 – 3 месяцев, чтобы получить накопительный результат.
- Приобретите в аптеке витамины А, В и Е, эфирные масла для волос и добавляйте их в маску.
- Если планируете мыть голову утром, то перед сном нанесите на корни и общую длину волос репейное или кокосовое масло. Важно, чтобы жидкость была теплой. Заплетите косу и ложитесь спать.
- Нельзя тереть локоны после мытья. Чтобы избежать повреждения волос, заверните его в сухое полотенце и слегка промокните.
- Перед горячей укладкой для укладки наносите на пряди термозащиту. В частности, не пренебрегайте другими питательными и увлажняющими средствами: сыворотками, маслами.
- Сушите волосы теплым или холодным воздухом из фена.
- Чтобы волосы росли длинными и густыми, не пренебрегайте витаминами. Они улучшают состояние шевелюры изнутри.
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