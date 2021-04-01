О красоте и здоровье волос следует тщательно заботиться. Прежде всего вам понадобится грамотный и поэтапный уход. В частности, быстро отрастить безупречные локоны помогут несколько простых и полезных привычек.

Отдельные важные вещи для вашей красоты на первый взгляд кажутся незначительными: температура воды, в которой вы моете волосы, или продолжительность расчесывание. Поэтому 4 повседневные привычки могут ускорить рост ваших волос. Читайте больше: Как спасти волосы от выпадения после коронавируса: рецепт маски Татьяны Литвиновой 4 повседневные привычки, которые помогут отрастить волосы Не мойте голову каждый день, если это возможно . Кожа головы выделяет определенное количество жира, который образует на волосах как защитный барьер. А чрезмерное мытье головы его разрушает. Если это происходит очень часто, то кожа головы начинает производить еще больше жира, от чего быстрее загрязняются локоны. Волосы будут красиво выглядеть и не жирнеть слишком быстро, если вы будете мыть их не более 3 – 4 раз в неделю.

. Кожа головы выделяет определенное количество жира, который образует на волосах как защитный барьер. А чрезмерное мытье головы его разрушает. Если это происходит очень часто, то кожа головы начинает производить еще больше жира, от чего быстрее загрязняются локоны. Волосы будут красиво выглядеть и не жирнеть слишком быстро, если вы будете мыть их не более 3 – 4 раз в неделю. Используйте теплую воду для мытья головы. Контрастный душ негативно влияет на рост волос. Ведь горячая вода травмирует чешуйки волос, поэтому они становятся ломкими и неэстетично пушистыми. Мойте волосы теплой водой, избегая температурных скачков. View this post on Instagram A post shared by ☾ Jess ☾ (@jessleebuchanan) Расчесывайте волосы тщательно и долго . С помощью этого процесса можно не только красиво уложить шевелюру, но и ускорить ее рост. Пользуйтесь массажными щетками-расчески, которые предназначены для улучшения кровообращения кожи головы, чем активизируют рост новых здоровых волос. Ежедневно расчесывайте волосы в течение 10 – 15 минут, и впоследствии заметите эффектный результат.

. С помощью этого процесса можно не только красиво уложить шевелюру, но и ускорить ее рост. Пользуйтесь массажными щетками-расчески, которые предназначены для улучшения кровообращения кожи головы, чем активизируют рост новых здоровых волос. Ежедневно расчесывайте волосы в течение 10 – 15 минут, и впоследствии заметите эффектный результат. Выбирайте правильные наволочки и аксессуары для волос. Волосы обладают хрупкой структурой, состоящей из мелких чешуек. Если завязывать локоны слишком тугими резинками или пользоваться заколками, которые могут травмировать волосы, то можно вызвать ломкость волос и сечение кончиков. Поэтому закрепляйте пряди шелковыми резинками или пластиковыми резинками-пружинками. В частности, жесткая ткань для наволочки травмирует волосы. Поэтому отдавайте предпочтение постельному белью из гладкого шелка или надевайте шелковый тюрбан для сна.