Яркое омбре от корней, контрастные пряди, которые обрамляют лицо, неоновая челка или кончики – это двухцветная окраска волос, которая стремительно становится все более популярной. Если вам нравится новый hair-тренд, то стоит узнать о нем больше.

Яркая окраска волос 90-х и нулевых снова вернулась в моду благодаря идеям звезд, инфлюенсеров и стилистов. Однако, прежде чем решиться на бьюти-перевоплощение, интересно знать, откуда оно берет начало, как выбрать правильный оттенок и какие есть правила для обесцвечивания и ухода.

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Что нужно знать о тренде на двухцветную окраску волос

Химик Перкин создал первый современный краситель для волос в 1863 году, потому что так люди меняли цвет шевелюры с помощью корицы, хны, пиявок, сажи и лука-порея. У ученого вышел лиловый цвет, которым нельзя было красить волосы. В 1907 году основатель L'Oreal Эжен Шуэллер нашел нужную формулу для краски. Впоследствии в 20-е все красились в черный, в 30 – 50-е Мэрилин Монро и Джин Харлоу начали тренд на платиновый "блонд". 60-тым уже был присущ рыжий оттенок шевелюры, а в 70-е женщины впервые попробовали мелирование.

80-е удивили трендом на яркие и экспериментальные цвета волос и необычные техники окрашивания панк-блонд с черными корнями Мадонны, розовые и голубые локоны Гвен Стефани, осветенные пряди, которые обрамляли лицо, Джерри Галливел, светлые волосы с красными "перьями" в 2 слоя Кристины Агилеры.

В 2020 двухцветную окраску волос попробовали известные трендсеттеры Билли Айлиш (неоново-зеленые корни на черных прядях) и Белла Хадид (оранжевые передние локоны). Бьюти-идеи понравились поклонникам девушек. Поэтому яркая и эффектная покраска снова стала главным hair-трендом, что подтверждают публикации многих пользователей тиктока и инстаграма.

Теперь ограничений касательно сочетания цветов на волосах нет. Парикмахерша Анастасия Гринивецкая говорит: "Всегда можно сделать цветные пряди или окрашивание в классических сложных техниках, например, шатушь, с плавным растяжением яркого цвета от натуральных корней. Это очень ходовой вариант, поскольку такое окрашивание будет плавно отрастать и смоется в красивый калифорнийский блонд".

Если вы готовы к кардинальному перевоплощению, то колорист Екатерина Беренштейн советует комбинировать темно-русые волосы или тотальный "блонд" с голубыми, розовыми, зелеными и желтыми оттенками. Эксперт убеждена, что следует выбирать контрастные цвета или, наоборот, оттенки одного направления, но с разной интенсивностью.

Среди цветов нет особенных тенденций: и неон, и пастель актуальны. Основной холодный цвет будет хорошо сочетаться с голубым, лимонным, розовым и фиолетовым. Если за основу брать темные цвета, то здесь уместны контрасты, например, как было у Билли Айлиш – черный с салатовым,

– добавляет колорист Елена Тулинова.

Особенности двухцветного окрашивания и уход за ним

Прежде всего важно качественно осветить пряди, чтобы создать своеобразный чистый лист для яркой окраски. Специалист по яркой окраске Ольга Леман говорит: "Если база чистая и светлая, то цвет получится ярким и будет смываться в пастель, а если база желтовато-рыжая, то оттенки лягут не так насыщенно и вымываться будут грязно".

Также затем следует приобрести специальный шампунь с "щадящим" составом, чтобы он не вимывал пигмент слишком быстро. Также испортить двухцветную окраску могут и фен с другими горячими стайлерами, поэтому откажитесь от слишком высоких температур во время укладки. В частности, не спешите делать маску для волос. Подождите 3 – 4 недели. А потом вам понадобятся шампунь, бальзам, липидная маска и термозащита.