В 2023 наиболее популярным оттенком косметики для создания макияжа будет цифровой лавандовый. Чтобы опередить тренд, можно начать использовать его в мейкапе уже в этом сезоне.

Оттенки лилового цвета не только помогут придать спокойствия вашему бьюти-образу, но и разнообразят ваш привычный макияж. Ярким примером самого модного оттенка будущих лет является цвет платья Кайли Дженнер на Met Gala 2019 года.

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Лавандовый – самый модный цвет косметики 2023

Агентство по прогнозированию трендов WGSN вместе с Coloro убеждены, что цифровой лавандовый цвет станет бьюти-хитом 2023. Спокойный бледно-сиреневый оттенок станет очень популярным в будущем благодаря своему успокаивающему эффекту. Попробуйте опередить тенденцию и сделайте макияж в соответствующих тонах, не дожидаясь еще 2 года.

Digital lavender – олицетворение той стабильности, покоя и цифрового бегства от реальности, которые многие из нас уже внедрили в своих оздоровительных ритуалах, чтобы защитить и улучшить свое психическое здоровье в трудные времена,

– отмечает руководитель отдела контента Coloro Джоан Томас.

В частности, эксперт добавляет: "Учитывая то, как потребители находят утешение и комфорт в виртуальном пространстве, влияние видеоигр и виртуальной реальности станет всеобъемлющим, искажая границы нашего существования онлайн и офлайн". Другие специалисты в индустрии красоты заметили интересную тенденцию: звезды все чаще выбирают лавандовый цвет спортивной одежды. Это очередной раз подтверждает, что такой оттенок со временем станет самым модным.

К эпохе лавандового цвета можно начать готовиться уже. Позаботьтесь, чтобы в 2023 вашу косметичку наполняли средства и девайсы лилово-сиреневых оттенков.