Зимой маски для рук особенно актуальны, когда кожа повреждается вследствие вредного воздействия мороза, сухого воздуха и других факторов. Поэтому в этот период особого внимания требует уход за руками. Вам могут понадобиться рецепты масок для кожи рук, которые легко приготовить в домашних условиях.

Увлажнить и питать кожу рук может не только крем, но и полезные маски, которые следует делать регулярно 2-3 раза в неделю. Harper's Bazaar поделился действенными рецептами, которые можно повторить самостоятельно дома.

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Домашние маски для рук

Увлажняющая

Когда кожа потрескавшаяся и сухая, ей нужна увлажняющая маска. Для этого возьмите мед и лист алоэ. Второй ингредиент нужно охладить и очистить, а затем смешать с медом. Смесь наносите на руки массирующими движениями, затем наденьте поверх полиэтиленовые перчатки или обычные пакетики. Подождите 15 минут, и смойте остатки продуктов теплой водой.

Восстановительная

Восстановительную маску следует делать, когда кожа на руках потрескавшаяся и обветренная. Вам понадобится обычный витамин A, который можно приобрести в аптеке. Смешайте витамин с 1 чайной ложкой мякоти банана. Маску держите на руках полчаса. Благодаря полезным ингредиентам на коже быстрее заживут мелкие раны и трещины.

Антивозрастная

Омолаживающие маски необходимо регулярно делать, чтобы кожа рук не выдавала ваш возраст. Для приготовления такой смеси смешайте остатки молотого кофе с перемолотым грецким орехом и сметаной. Перемешивайте ингредиенты, пока не образуется тягучая консистенция. Нанесите маску на 20 минут, а остатки затем смойте теплой водой.

Тонизирующая

Если вы страдаете из-за трещинок, высыпаний и других неприятных особенностей на руках, то приготовьте тонизирующую маску. Прежде всего вам необходимо заварить геркулес, дать ему остыть и добавить лимонный сок. Смесь наносить на кожу рук втирая. Оставьте маску на полчаса, чтобы она хорошо освежала и тонизировала дерму.

Для ровного тона

Маска подойдет коже рук, которой свойственны пигментные пятна и другие недостатки. Чтобы провести процедуру, смешайте молотый виноград и яблоко, добавьте 1 столовую ложку оливкового масла. Смесь ингредиентов нанесите на руки и оставьте на 20 минут. Маска поможет смягчить кожу, бороться с различными неровностями, мозолями и другим.