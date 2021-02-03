Француженки сохраняют максимальную натуральность даже в макияже. Обычно укладку с эффектом легкой небрежности они дополняют свежим и красивым мейкапом, а в итоге получают невероятно стильный образ. А все потому, что французские красавицы знают несколько действенных секретов для создания макияжа.

Источник: Vogue

Макияж француженок является по-особенному прекрасным. Поэтому одна из самых известных модниц из Франции Жанна Дамас поделилась полезными бьюти-правилами.

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5 правил для создания макияжа, как у француженок

Наносите помаду пальцами. Классические ярко-красные оттенки помад они распределяют по губам пальцами. Жанна Дамас объясняет: "Таким образом получается очень сексуальный, чуть припудренный эффект".

Оформляйте брови только с помощью прозрачного геля. Важно воздержаться от использования карандашей или теней для бровей, если вы хотите создать естественный французский макияж. Не стоит волноваться, если ваши брови отличаются друг от друга, по мнению француженок, именно такие особенности делают вас уникальными и прекрасными.

Мне нравится, как брови и ресницы выглядят без косметики, поэтому ресницы я только подкручиваю, а брови расчесываю и фиксирую прозрачным гелем,

– признается Жанна.

Не используйте тональные основы. Француженки преданы своему бьюти-тренду, который никогда не теряет актуальность. Они обожают здоровое сияние на коже. Чтобы получить такой эффект, красавицы не применяют хайлайтер, а всегда правильно ухаживают за кожей. "Я бросила попытки создать идеальный "макияж без макияжа" с помощью косметики, потому что мне нравится видеть настоящую кожу с родинками, веснушками, мимическими морщинами. Мне кажется, эти особенности и делают внешность уникальной, добавляют лицу очарование", – делится мыслями Жанна Дамас.

Не пренебрегайте румянами.

Наверное, самый полезный трюк, который я для себя усвоила, это наносить румяна чуть выше щеки. Получается легкий эффект лифтинга, а скулы кажутся чуточку более строгими,

– рассказывает о своем бьюти-лайфхаке красивая француженка.