Утро может быть добрым, если вы не будете волноваться о темных кругах и отеках под глазами. Поэтому использование патчей стало неотъемлемой частью бьюти-рутины для многих женщин. Когда их нет под рукой, то можно приготовить действенную альтернативу с помощью простых ингредиентов, которые легко найти дома.

Источник: Harper's Bazaar

Патчи под глаза – это пропитанные полезными компонентами наклейки. Они помогают увлажнять соответствующий участок лица, устраняют отеки, придают коже здоровый вид. Однако патчи можно заменить не менее действенными средствами, которые можно приготовить в домашних условиях.

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Чем заменить патчи для глаз дома

Одним из самых простых способов создания домашних патчей является промокание ватного диска в полезных ингредиентах для лица. Если вы страдаете от отеков под глазами утром, то смешайте 2 столовые ложки свежесваренного кофе с таким же количеством сливок. Оставьте смесь для настаивания. Затем хорошо смочите в ней 2 ватных диска, положите под глаза и занимайтесь своими делами. Через 15 минут удалите самодельные патчи и наслаждайтесь привлекательным видом своего лица.



Чем заменить патчи для глаз / Фото из инстаграма @ulitka.56​

Для еще одного рецепта, по которому можно приготовить альтернативу патчам, вам понадобится 1 столовая ложка геля алоэ вера и половина очищенного огурца. Ингредиенты следует измельчить в блендере до образования однородной массы. Полученную смесь наложите на ватные диски и прислоните их на 10 минут к коже под глазами. Чтобы усилить эффект, потом можете еще нанести на это место сыворотку, например, с гиалуроновой кислотой.



Чем заменить патчи / Фото из инстаграма @esteelauder

Также можно воспользоваться народным методом против отеков – чайным пакетиком. Для этого нужно заварить 2 пакетика зеленого или черного чая, охладить их и прикладывать под глаза. В частности, патчи может заменить огурцом. Нарежьте овощ кольцами и оставьте в морозильной камере, а затем каждое утро кладите на глаза. Метод древний, но до сих пор актуальный.