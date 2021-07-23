Во времена руководства Оливье Эшодмезона в Guerlain мир увидел бестселлеры бренда – линию Terracota и помады KissKiss. Чтобы понять возможности нового креативного директора по вопросам макияжа Violette, стоит узнать о ней больше.

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У Guerlain – новый креативный директор по вопросам макияжа: кто она

Violette, Виолетт Серра – так называют нового директора по вопросам макияжа Guerlain. Женщина является типичным инфлуенсером. У нее есть ютуб-канал с более чем 300 тысячами подписчиков, в инстаграме у парижанки – 409 тысяч подписчиков. На платформах красавица делится со своими подписчиками бьюти-секретами, туториалами мейк-апов, мудбордами, фотографиями интерьера своей уютной квартиры в Париже и семейными снимками. В частности, муж Виолетт, Стивен Пен является фотографом и помогает жене снимать различные бьюти-истории. Активной аудиторией Виолетт подтверждает свою влиятельность в мире красоты.

Насчет опыта креативного директора, следует отметить, что свой путь она начала в 19 лет, когда полетела в Нью-Йорк. Девушка с детства обожала "Метеориты" Guerlain, поэтому мечтала быстро вырасти, чтобы иметь возможность пользоваться ими. В большом городе Виолетт хотела стать профессиональным визажистом. Ей это удалось и она продолжила развиваться в бьюти-сфере.

Она имеет самый большой опыт работы за кулисами модных показов (Shiatzy Chen, Iceberg, Leonard) и множество обложек Vogue в портфолио: испанский, китайский, немецкий и тому подобное. Визажист участвовала в разработке косметики для Dior и Sephora, в 2017 году ее пригласили на роль глобального бьюти-директора Estee Lauder, она много работала в рекламе и на модных съемках.

Violette можно узнать по ее фирменным приемам в макияже – яркие бархатные губы или толстые стрелки. А в марте 2021 года визажист создала собственный бьюти-бренд Violette FR. О таком деле женщина мечтала с 17 лет.

В своем творчестве Виолетт Серра вдохновляется Парижем, его архитектурой, садами, людьми. Например, идея бархатной Petal Bouche Matte пришла ей в голову во время прогулок по розарию в саду Багатель, а в марте мечта осуществилась.

Представители Guerlain прокомментировали назначение Виолетт на должность креативного директора по макияжу бренда: "Ее опытность в текстурах и пигментах откроет новую яркую главу для Guerlain".