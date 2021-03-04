Стильный и оригинальный вариант низкого хвоста – главный hair-тренд 2021, который покорил зрителей модных показов. Ведь эта прическа дополняла безупречные бьюти-образы моделей на Неделе моды в Нью-Йорке. Международный женский день – идеальная возможность, чтобы повторить игривую прическу и продемонстрировать ее друзьям на праздничной вечеринке.

Хвост с шариками – универсальный и в то же время небанальный вариант прически. А также – практический: волосы хорошо зафиксировані, пряди не мешают. Жюстин Маржан, hair-стилист, который придумал такой способ оформления хвоста, отмечает, что им можно дополнять как праздничные, так и повседневные образы.

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Минимальная длина волос для хвоста с шариками должно быть ниже плеч. А именно: от лопаток до пояса. Для прически лучше подходят стрижки одной длины, хотя она также может помочь замаскировать каскадный срез или стрижку лесенкой. На ее создания вам понадобится не более 10 минут, лак для волос и специальные резинки.

Как сделать хвост с шариками на 8 марта

Распылите лак по всей длине волос.

Воспользуйтесь специальной щеткой или расческой, чтобы расчесать локоны и собрать их в хвост желаемой высоты.



Как сделать низкий хвост с шариками / Фото из инстаграма @tresemme.ukraine

Теперь лайфхак: чтобы убрать мелкие волоски, сделать линию роста волос опрятнее, а хвост гладким, нанесите лак на зубную щетку и пройдитесь по необходимым волоскам.

Переходите к созданию шариков. Прежде всего разрыхлите основание хвоста и зафиксируйте лаком. Затем начешите немного волос у основания, взъероште и завязывайте эту часть резинкой. Добавьте пальцами шарики желаемой фактуры, а затем пригладьте волосы извне.

Завязывайте другие шарики на расстоянии 5 – 7 сантиметров друг от друга по всей длине хвоста, фиксируя их резинками и лаком.

Когда прическа будет головой, еще раз распылите на нее лак, чтобы короткие волоски не портили общего вида.

С таким хвостом можно идти в офис на работу, в ресторан с любимым или на встречу с подругой. Для делового образа используйте резинки сдержанных оттенков, а для повседневной жизни можно усовершенствовать хвост яркими аксессуарами для волос или даже сделать 2 хвостика.