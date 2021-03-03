Ополаскивание волос яблочным уксусом называют "бабушкиным методом". Однако пользу такой манипуляции подтверждает Тонне Чаар – один из самых авторитетных трихологов Торонто, в свое время помог Ким Кэттролл, звезде культового сериала "Секс и город", побороть проблемы с волосами.

Тони Чаар уверяет, что яблочный уксус может служить альтернативой современному бальзаму для ополаскивания волос после мытья. "Главное преимущество уксусного ополаскивания – оно подходит всем типам волос, окрашенным или нет, прямому или волнистому, короткому или длинному, сухому или жирному. Я предпочитаю яблочный или виноградный уксус, но ни в коем случае не разведенную эссенцию: только натуральный продукт", – отмечает врач-трихолог.

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Польза уксуса для волос

Объем. Если у вас тонкие и не слишком густые волосы, то уксус сможет справиться с функцией специальных спреев или пудры. Важно, после ополаскивания не смывать уксус водой: позвольте волосам высохнуть, а специфический запах выветрится через час.

Если у вас тонкие и не слишком густые волосы, то уксус сможет справиться с функцией специальных спреев или пудры. Важно, после ополаскивания не смывать уксус водой: позвольте волосам высохнуть, а специфический запах выветрится через час. Защита цвета. Тонне Чаар говорит: "Окрашенные волосы будут дольше сохранять свой цвет, если 2 – 3 раза в неделю ополаскивать его уксусом, который будет хранить чешуйки кутикулы волоса закрытыми, что поможет предотвратить быстрое вымывание пигмента".

Тонне Чаар говорит: "Окрашенные волосы будут дольше сохранять свой цвет, если 2 – 3 раза в неделю ополаскивать его уксусом, который будет хранить чешуйки кутикулы волоса закрытыми, что поможет предотвратить быстрое вымывание пигмента". Блеск. По отдельным причинам волосы тускнеют и теряют естественное сияние, а уксус может вернуть им шелковый блеск. Также продукт будет полезен для благосклонных стайлинговых средств, которые закупориваются в микротрещинках на поверхности волос, чем утолщают их и забирают возможность отражать блеск. С помощью уксуса можно убрать эти остатки муссов и пенок и разгладить поверхность волос.

По отдельным причинам волосы тускнеют и теряют естественное сияние, а уксус может вернуть им шелковый блеск. Также продукт будет полезен для благосклонных стайлинговых средств, которые закупориваются в микротрещинках на поверхности волос, чем утолщают их и забирают возможность отражать блеск. С помощью уксуса можно убрать эти остатки муссов и пенок и разгладить поверхность волос. Чистота. Шампуни, предназначенные для ежедневного использования, не всегда эффективно очищают волосы. Поэтому hair-стилисты рекомендуют использовать специальные средства. Однако уксус может справиться не хуже. Для этого его следует использовать после мытья волос, но не как ополаскиватель, а как шампунь, взъерошивая волосы и массируя кожу головы.

Шампуни, предназначенные для ежедневного использования, не всегда эффективно очищают волосы. Поэтому hair-стилисты рекомендуют использовать специальные средства. Однако уксус может справиться не хуже. Для этого его следует использовать после мытья волос, но не как ополаскиватель, а как шампунь, взъерошивая волосы и массируя кожу головы. Легкое расчесывание. "Ни один кондиционер или бальзам не делают волосы такими легкими и благоприятными для расчесывания, как яблочный уксус. Особенно это оценят обладательницы вьющихся локонов", – отмечает врач трихолог из Торонто.

Как пользоваться уксусом для волос

Помойте голову привычным способом, используя любимый шампунь. Когда тщательно вымоете остатки шампуня сточной водой, то сполосните шевелюру под прохладным душем. Затем перекиньте волосы наперед и поливайте уксусом на макушку головы, чтобы жидкость равномерно стекала по прядям от корней к концам. Для волос средней длины используйте не более чашки уксуса. Позвольте ему стечь как можно больше, а затем либо оставляйте так, либо смойте продукт прохладной водой. Чтобы получить лучший результат, откажитесь от сушки волос феном.