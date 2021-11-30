Из тонких в густые: 9 хитростей, которые помогут придать волосам объем

С помощью бьюти-советов можно обмануть зрение. Звездный hair-стилист Люк Хершесон рассказал, как создать красивый и текстурный объем на волосах.

Люк Хершесон работает с Дуа Липой, Викторией Бекхэм и другими знаменитостями. Он знает несколько хитростей, которые делают тонкие волосы густыми и здоровыми.

Больше интересного объем или свободные пряди: какими будут 5 главных hair-трендов будущей зимы

9 хитростей, благодаря которым тонкие волосы кажутся гуще

Шампунь и кондиционер

Чтобы визуально добавить волосам объема, не нужно использовать большое количество шампуня и кондиционера. Хершесон убеждает: "Неправильный кондиционер или слишком большое его количество может сделать волосы тяжелым и плоским, из-за чего оно будет казаться еще тоньше. Лучше не используйте маски для волос и сильный кондиционер, если вы хотите сохранить объем и текстурность волос".

Все зависит от стрижки

С помощью правильной стрижки волосы станут максимально густыми. "Хорошая стрижка – основа любой укладки. Вам нужна форма и графический срез, иначе вашей стрижке не на чем будет держаться – плохо подстриженные волосы не будут противиться силе тяжести, так как их вес будет тянуть их вниз", – рассказывает звездный hair-стилист, почему без формы и надлежащего среза пряди не смогут удержать объем.

Коротко

Волосы будут казаться гуще не только с прямой или рваной челкой, но и с короткими прядями вокруг лица. Мастер отмечает: "Так удается создать ощущение дополнительной текстуры и толщины, по сравнению с плоскими и прямыми челками-шторками".



Густые волосы делают образ более роскошным / Фото из инстаграма @camilamorrone

Накладные пряди

"Часто у висков и по бокам волосы истончаются, особенно это заметно с возрастом. Искусственные пряди или специальные подушечки на липучке, которые крепятся у корней волос, помогают создать дополнительный объем", – удивляет хитростями Люк. Такие искусственные и очень тонкие пряди, которые даже не похожи на нарощенные волосы, носят немало звезд на красной ковровой дорожке.

Смена пробора

Наиболее популярным и быстрым трюком для увеличения объема волос является изменение пробора с прямого на боковой. Хершесон комментирует: "Вспомните Ким Бейсингер и ее пробор. С центральным пробором волосы всегда кажутся более плоским, поэтому добавьте пышности, переместив его набок".

Начес на макушке

Начесы снова возвращаются в моду. Со слов Хершесона, эта старинная техника пригодится, чтобы создать иллюзию толстых корней, но не используйте для этого гребень. Вместо этого выбирайте щетку из смешанной щетины и, удерживая волосы вверху, проводите ею вниз за корнями на макушке. Таким образом вам удастся получить эффект прически Брижит Бардо и открыть взгляд.

Правильный уход

Муссы для волос нового поколения придают волосам текстуры, приподнимают их у корней и помогают сохранить объем.



Хитрости для красивой укладки / Фото из инстаграма @camilamorrone

Высушивание волос под корнями

Когда вы сушите волосы феном, направляйте поток воздуха под корень и вверх, а не на макушку. "Такие мелочи имеют большое значение", – добавляет Хершесон.

Эксперименты с цветом

Правильное расположение бликов и основного цвета помогут придать волосам объем. "Когда вы создаете текстуру и контраст с помощью цвета, появляются глубина и иллюзия толщины, – говорит Хершесон. – Хорошо сработает добавление тонких бликов".