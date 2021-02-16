Прыщи на спине мешают женщинам иметь безупречную кожу, носить платья с красивыми вырезами, а также развивают немало комплексов. Акне в этом участке тела вызвано повышенной активностью сальных желез, поэтому поры здесь загрязняются быстрее.

Акне на спине может беспокоить не только летом, но и в другие времена года. Чтобы избавиться от этой проблемы, следует узнать о действенных домашних и салонных методах.

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Как избавиться от прыщей на спине

Начните с правильной гигиены и ухода. Иногда причины, которые провоцируют появление акне на спине, могут быть элементарными. Например, внешние, которые включают неправильный уход и ненадлежащую гигиену или внутренние – гормональный дисбаланс. Поэтому прежде всего стоит соблюдать правила очищения тела и правильно ухаживать за кожей.

Иногда причины, которые провоцируют появление акне на спине, могут быть элементарными. Например, внешние, которые включают неправильный уход и ненадлежащую гигиену или внутренние – гормональный дисбаланс. Поэтому прежде всего стоит соблюдать правила очищения тела и правильно ухаживать за кожей. Мойте голову правильно. На спине могут возникать прыщи из-за того, что вы моете волосы под душем и грязная вода стекает по всему телу. Шампунь и бальзам-кондиционер могут загрязнять поры. Попробуйте несколько недель мыть голову, наклоняя ее вперед, и проследите за изменением состояния кожи.

На спине могут возникать прыщи из-за того, что вы моете волосы под душем и грязная вода стекает по всему телу. Шампунь и бальзам-кондиционер могут загрязнять поры. Попробуйте несколько недель мыть голову, наклоняя ее вперед, и проследите за изменением состояния кожи. Прекратите использовать жирные лосьоны для тела. Даже дорогие и качественные косметические средства иногда обладают комедогенными свойствами. Например, жирный лосьон может не подходить вашему типу кожи. Если на других участках тела нет никаких признаков этого несоответствия, то попробуйте некоторое время не наносить средство на спину и руки.

Даже дорогие и качественные косметические средства иногда обладают комедогенными свойствами. Например, жирный лосьон может не подходить вашему типу кожи. Если на других участках тела нет никаких признаков этого несоответствия, то попробуйте некоторое время не наносить средство на спину и руки. Не трите прыщи мочалкой для душа. Таким образом вы лишь травмируете кожу и спровоцируете распространение акне по всей спине. Поэтому на период борьбы с прыщами откажитесь от жесткой мочалки или губки для мытья тела.

Попробуйте салициловую кислоту. Средства на основе салициловой кислоты дерматологи рекомендуют даже для лечения акне на лице. Если для чувствительной и тонкой кожи лица компонент может быть чересчур "агрессивным", то для спины он идеально подойдет. Наносите салициловую кислоту локально на проблемные участки.

Средства на основе салициловой кислоты дерматологи рекомендуют даже для лечения акне на лице. Если для чувствительной и тонкой кожи лица компонент может быть чересчур "агрессивным", то для спины он идеально подойдет. Наносите салициловую кислоту локально на проблемные участки. Делайте маски из голубой глины. Смесь наносите на область спины и плечи. Процедуру повторяйте 1 – 2 раза в неделю. Такой метод помогает глубоко очищать поры и подсушивать высыпания.

Смесь наносите на область спины и плечи. Процедуру повторяйте 1 – 2 раза в неделю. Такой метод помогает глубоко очищать поры и подсушивать высыпания. Скрабируйте. Если регулярно делать маску из голубой глины, а после использовать скраб, то результат будет более эффективным. Важно знать, что свежие и гнойные прыщи скрабировать нельзя. Сначала подсушите их салициловой кислотой и масками, а затем для очистки пользуйтесь эксфолиантом.

В том случае, если домашние процедуры не помогут побороть акне на спине, то обратитесь к врачу. Вероятно, причина их появления внутренняя, а не внешняя. Поэтому только после результатов анализов специалист сможет назначить надлежащее лечение.

Салонные процедуры против акне на спине