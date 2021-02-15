Занятия спортом полезны не только для здоровья и тела, но и для кожи лица. Также пот очищает поры, различные активности улучшают кровообращение в организме, что помогает питательным веществам попадать в клетки эпидермиса. Однако не всегда после тренировки кожа имеет свежий вид, иногда она краснеет.

Высыпания на лице могут появляться после интенсивной тренировки из-за недостаточного очищения, также кожа может в определенных участках "провисать", потому что вы будете стремительно терять вес. В частности, покраснение кожи после физических нагрузок можно предотвратить.

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Почему на коже есть покраснения после тренировки

Обладательницы светлой кожи быстрее заметят на лице покраснения после занятий спортом. Ведь, когда вы тренируетесь, то температура тела повышается. Чтобы организм мог сохранять температуру в пределах здоровой, то он для этого использует большое количество крови, которую переносит к поверхности кожи, чтобы увеличить теплообмен. Таким образом кровеносные сосуды на лице расширяются и провоцируют появление покраснений.

Такой процесс во время тренировки является естественным, который еще и улучшает кровообращение. Однако такой внешний вид женщинам может не нравиться. К тому же, если у вас очень светлая и тонкая кожа, то вернуть лицу привычный цвет становится вдвое тяжелее.

Как избавиться от покраснений на лице

Для того, чтобы полностью устранить последствия естественного процесса нет лекарств. Однако существуют несколько методов, чтобы быстрее избавиться от покраснения после тренировки.