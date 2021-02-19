Брови влияют на общий вид вашего лица. Чтобы удачно дополнять бьюти-образ, стоит использовать последние тренды в создании макияжа бровей.

В новом сезоне появились тренды, которые помогут сделать форму ваших бровей более красивой. Ведь брови стали бьюти-фетишем последней декады, поэтому настало время перемен.

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Какие брови будут модными в 2021

До недавнего времени в тренде были лохматые, мальчишеские, прямые, волнистые, плотно закрашенные или безупречно оформленные брови. Впоследствии рынок красоты пополнился большим количеством средств для макияжа бровей, поэтому бьюти-эксперты спрогнозировали быструю потерю актуальности такой тенденции. В 2021 это случится.

Теперь можно позволить своим бровям иметь более естественный вид. В новом сезоне главным eyebrow-трендом является сохранение формы, цвета и натурального направления роста бровей. Больше нет необходимости тратить много времени на идеальное яркое оформление этого участка лица. Поэтому пусть брови растут, как им заблагорассудится, а ваша задача – мягко подчеркнуть их природные особенности.

На показе Drome модели продемонстрировали частично обесцвеченные брови, а на шоу Giambatista Valli – полностью отбеленные. Похожие бьюти-эксперименты станут популярными в 2021, ведь все равно будут иметь максимально естественный вид.

Эксперты в индустрии красоты рекомендуют оставить свои брови в покое, и посмотреть, что из этого выйдет. Они считают, что естественная форма и плотность бровей добавит вашему лицу уникальности.

Однако мастера по оформлению бровей убеждены, что людям будет трудно прекратить действовать по инерции. Поскольку брови слишком долго были объектом нашего бьюти-культа, поэтому изменить фокус действительно непросто.