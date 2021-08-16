Какие украшения для волос стали трендом лета 2021: модный аксессуар в стиле 1990-х

Мода 1990-х имеет значительное влияние на сегодняшний день. Таким образом известные модницы Дуа Липа, Кьяра Ферраньи, Эльза Хоск и не только уже попытались дополнить прическу стильным аксессуаром, который был популярным несколько десятилетий назад. Маленькие цветные булавки имеют эффектный вид на локонах и подходят к разным образам.

"Мини-заколки" в стиле 90-х стали актуальным аксессуаром лета 2021. Они с новой силой завоевывают благосклонность мировых красавиц и могут вдохновить вас на создание уникальной модной прически.

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Какие украшения для волос стали трендом лета 2021

Маленькие цветные заколки на волосах любит едва ли не все девушки-подростки эпохи пейджеров и вечеринок с репертуаром Spice Girls. Тренд вызвал настоящий ажиотаж и серьезные изменения в индустрии красоты. В 2021 тенденция 1990-х покорила современных модниц.



Украшения для прически / Фото из инстаграма Пэрис Хилтон

Главными трендсеттерками 90-х были Бритни Спирс, Алисия Сильверстоун, Пэрис Хилтон, Мэри-кейт и Эшли Олсен. Они начинали новые бьюти-трюки, которые впоследствии повторяли девушки по всему миру. Именно их пример вдохновил инфлюенсеров 2021-го: Кьяру Ферраньи, Эдисон Рей, Джиджи Хадид, Lizzo, которые по-своему интерпретировали моду на украшения для волос в виде маленьких бабочек и цветов.



Сестры Олсен / Фото Getty Images



Тренд от одной из главных модниц / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Трендовая прическа от Джиджи Хадид / Фото из инстаграма модели

Как носить маленькие заколки в волосах в 2021 году

Несмотря на то, что бьюти-тренды 90-х особенно популярны в наше время, их стоит использовать с осторожностью. Ведь создать антитрендовый образ очень легко. В таком случае старайтесь избежать перегрузки аксессуарами – 2 – 3 украшения в волосах вполне достаточно. Также hair-стилисты советуют не сочетать шпильки с другими писками моды той эпохи (например, с каскадной стрижкой). В результате вы рискуете иметь слишком аутентичный и устаревший вид.



Как использовать тренд из 90-х / Фото из инстаграма Эльзы Хоск

Зато не стоит ограничивать себя в выборе заколок для волос. Экспериментируйте с цветами, блестками или выбирайте украшения в виде бабочек и других форм.



Стильная прическа Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы

Последний месяц лета – не время грустить. Добавьте ярких красок в жизнь с помощью жизнерадостных трендов. Почему бы не начать с ностальгических булавок с 1990-х годов?

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