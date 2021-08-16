Які прикраси для волосся стали трендом літа 2021: модний аксесуар у стилі 1990-х

Мода 1990-х має значний вплив на сьогодення. Таким чином відомі модниці Дуа Ліпа, К'яра Ферраньї, Ельза Госк і не тільки вже спробували доповнити зачіску стильним аксесуаром, який був популярним кілька десятиліть тому. Маленькі кольорові шпильки мають ефектний вигляд на локонах і підходять до різних образів.

"Мінізаколки" у стилі 90-х стали актуальним аксесуаром літа 2021. Вони із новою силою завойовують прихильність світових красунь та можуть надихнути вас на створення унікальної модної зачіски.

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Які прикраси для волосся стали трендом літа 2021

Маленькі кольорові шпильки на волоссі любити чи не всі дівчата-підлітки епохи пейджерів та вечірок із репертуаром Spice Girls. Тренд спричинив справжній ажіотаж та серйозні зміни в індустрії краси. У 2021 тенденція 1990-х підкорила сучасних модниць.



Прикраси для зачіски / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Головними трендсеттерками 90-х були Брітні Спірс, Алісія Сільверстоун, Періс Гілтон, Мері-кейт та Ешлі Олсен. Вони започатковували нові б'юті-трюки, які згодом повторювали дівчата по всьому світі. Саме їхній приклад надихнув інфлуенсерок 2021-го: К'яру Ферраньї, Едісон Рей, Джіджі Хадід, Lizzo, які по-своєму інтерпретували моду на прикраси для волосся у вигляді маленьких метеликів та квітів.



Сестри Олсен / Фото Getty Images



Тренд від однієї з головних модниць / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Трендова зачіска від Джіджі Хадід / Фото з інстаграму моделі

Як носити маленькі шпильки у волоссі в 2021 році

Не дивлячись на те, що б'юті-тренди 90-х є особливо популярними в наш час, їх варто використовувати з обережністю. Адже створити антитрендовий образ дуже легко. У такому випадку намагайтеся уникнути перенавантаження аксесуарами – 2 – 3 прикраси у волоссі цілком достатньо. Також hair-стилісти радять не поєднувати шпильки з іншими писками моди тієї епохи (наприклад, із каскадною стрижкою). У результаті ви ризикуєте мати надто автентичний і застарілий вигляд.



Як використовувати тренд з 90-х / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Натомість не варто обмежувати себе у виборі шпильок для волосся. Експериментуйте з кольорами, блискітками чи обирайте прикраси у вигляді метеликів та інших формах.



Стильна зачіска Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки

Останній місяць літа – не час сумувати. Додайте яскравих барв у життя за допомогою життєрадісних трендів. Чому б не почати з ностальгічних шпильок із 1990-х?

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