Модель и победительница конкурса "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко рассказала, как ей удается всегда выглядеть безупречно и иметь идеальную фигуру. Особенно украинская красавица отметила важность спорта для улучшения общего состояния здоровья и красоты.

Вероника не только работает манекенщицей, но и является активисткой в ​​области защиты прав женщин. Несмотря на насыщенный график, 25-летняя девушка находит время на уход и заботу о своем теле и здоровье.

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Модель Вероника Дидусенко поделилась рецептом здорового и красивого тела

Красавица отмечает, что хорошо, когда спорт становится неотъемлемой частью жизни. Она знает, что самое трудное – это начать. Ведь сразу регулярно заниматься спортом будет немного сложно, поэтому следует ходить на тренировки через силу. Впоследствии это станет ритмом жизни. Для дополнительной мотивации и облегчения процесса спортом можно заниматься в одиночестве, всей семьей, с любимым человеком или детьми. По словам модели, это очень заряжает.

Когда на улице теплеет, то Вероника начинает бегать 4 раза в неделю. Девушка говорит: "Это мне прекрасно помогает поддерживать форму. Пробежка в среднем составляет 7-10 км. Весной в Киеве – это настоящее удовольствие". А зимой победительница "Мисс Украина-2018" начала плавать в бассейне. Таким образом ей удается расслабиться, а в целом плавание помогает сохранять вес в стабильном состоянии, поэтому Вероника планирует продолжать регулярно посещать бассейн.

Несмотря на время года, украинская манекенщица обожает пилатес, называет его своим любимым видом спорта. Она занимается вместе с тренером дважды в неделю. Также для лучшего эффекта Вероника Дидусенко ходит на массажи и к остеопату. Так ей удается сохранять тело здоровым и красивым.