Укладывать кудри намного легче, если знать несколько полезных бьюти советов. Вьющимся волосам требуется больше внимания и времени для ухода и создания укладки, чем прямым. Тем не менее локоны также могут иметь безупречный, здоровый, сияющий и послушный вид.

Стоит знать, что обычно структура вьющихся волос более пористая и сухая, поэтому ему требуется двойное увлажнение. А из-за того, что у кудрей есть свойство быть пушистыми и путаться, то они кажутся визуально тусклыми и нездоровыми. Поэтому для такого типа волос hair-эксперты придумали специальный "кудрявый метод" для ухода.

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Как укладывать вьющиеся волосы

Кудрявый метод – это специальный способ ухода за волосами, благодаря которому кудри становятся более послушными и прекрасно держат форму. Первым важнейшим шагом является увлажнение без "нагрузки", чтобы локоны были крепче. Для этого используйте безсульфатные шампуни, которые помогают поддерживать водный баланс в структуре волос и коже головы, также они хорошо питают шевелюру и способствуют ее гладкости.

Еще одно правило для идеальной укладки на вьющихся волосах – никогда не расчесывайте его, когда оно полностью сухое. Применяйте расческу на влажных прядях после нанесения кондиционера по всей длине.

Чтобы правильно повторить "кудрявый метод", нужно придерживаться особой последовательности определенных этапов во время мытья головы. Сначала нанесите на корни безсульфатный шампунь, затем тщательно вымойте его остатки. После этого воспользуйтесь кондиционером или бальзамом для волос и подождите 5 – 10 минут. Позвольте продукту впитаться, а затем расчешите волосы, и лишь тогда смывайте средство для ухода. Со временем переходите к укладке.

Чтобы сделать идеальную укладку, нанесите на влажные волосы средство для стайлинга – специальную пенку, гель или крем. Затем легко сжимайте волосы, чтобы избавиться от воды, формируя локоны. Оставьте шевелюру сохнуть естественным путем. Если завязать кудри хлопковым платком, то они будут более упругими. Когда спешите, то можно использовать фен с диффузором и не горячим воздухом.