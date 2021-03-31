Когда переплетаются древние учения о силе цвета и современных трендах в макияже, то косметика становится ценным инструментом не только для подчеркивания вашей красоты, но и для смены настроения. Краски, как черты лица, следуют за изменением эмоций", – отмечал еще художник Пабло Пикассо. Впоследствии психологи подтвердили, что цвета косметики в мейк-апе очень важны.

Чтобы получить как можно больше пользы от косметики, стоит узнать о целебных свойствах оттенков. Даже древние египтяне и китайцы верили, что красный цвет может улучшить кровообращение, синий успокоить боль, а оттенки индиго боролись с проблемами на коже. В мейк-апе как своеобразной форме арт-терапии можно применить эти знания о цвете с психологической целью.

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Цветотерапия в макияже: как косметика меняет настроение

Синий

Оттенок должен вдохновлять и расслаблять. Согласно психологии цвета, его символизируют как знак стабильности, надежности. Синий даже используют в маркетинге, чтобы создать бренду имидж безопасности. В частности, синий будет актуальным в 2021. Его можно было увидеть на многих моделях на шоу Vivienne Westwood и Giambattista Valli.

Розовый

Такой цвет особенно часто используют для создания арт-макияжа. Визажисты убеждены, что розовый служит источником энергии для людей, а также помогает им релаксировать. Также стоит обратить внимание на лиловый и лавандовый оттенки, чтобы придать своему образу романтического шарма.

Желтый

Его называют цветом надежды, оптимизма, гламура. Желтый не только визуально добавляет свежести лицу, но и является самым актуальным в этом году, по версии Pantone. Если вам не нравятся слишком яркие и неоновые оттенки желтого, то попробуйте нанести соломенный желтый.

Красный

В 2021 модно использовать красный как на губах, так и на глазах. Однако в таком случае стоит ярко выделять черной тушью ресницы, чтобы избежать болезненного вида лица. Красный придаст вам уверенности и смелости, согласно мнению знатоков цветотерапии. Также экспериментируйте с теплыми рубиновыми оттенками помады и румян или попробуйте нарисовать ярко-красные стрелки на веках. Визажисты советуют использовать стойкие текстуры с матовым эффектом.