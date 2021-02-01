Голливудская актриса, обладательница премии "Оскар", Пенелопа Крус поражает привлекательностью и идеальными формами в свои 46 лет. Недавно звезда стала лицом нового аромата от бренда Lancome, и по этому случаю наконец открыла тайны своей красоты и рассказала о своем питании.

Источник: Elle

Кинозвезда снялась в рекламе духов La Nuit Tresor. Эффектные фотографии из рекламной кампании Пенелопа Крус опубликовала на своей инстаграм-странице. И после очередной волны комплиментов от поклонников относительно ее красоты решила поделиться несколькими секретами, которые помогают ей всегда выглядеть безупречно.

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Секреты красоты и питания Пенелопы Крус

Актриса испанского происхождения в интервью сразу отметила, что начинает свой день рано и не представляет его без тренировки. Пенелопа рассказывает: "Я просыпаюсь около 7:30. Мне нужно 7 или 8 часов сна. Я завтракаю с семьей, и, если это школьный день, мне нужно заняться своими 2 детьми. Если я не работаю, то стараюсь потренироваться утром. Я также люблю принимать натуральные добавки, а также органический протеиновый коктейль с самого утра".

Касательно завтрака, то знаменитая красавица делится собственными предпочтениями в продуктах питания, которые считает вкусными и полезными. Обычно она для первого приема пищи выбирает яйца, фрукты, сок сельдерея, домашние хлопья или тосты. Пенелопа Крус любит органическый кофе с миндальным молоком. Однако ограничивает себя 2 чашками напитка в день.

У меня на кухне всегда есть органические фрукты и овощи, а также мясо и рыба. Мы также любим киноа, кокосовый сахар и шоколад! На самом деле мне очень нравится здоровое питание. Я никогда не сижу на диетах, но люблю натуральные продукты, и мои дети тоже адаптировались к правильному питанию,

– делится особенностями своего питания Пенелопа Крус.

На обед звезда обычно выбирает овощи, немного белка и немного углеводов. Она говорит, что иногда ей кажется, что ее рацион напоминает средиземноморскую диету. Но Пенелопа принимает значительно меньше сахара и углеводов, чем предусматривает эта диета.

Чтобы сохранять красоту и молодость, кинозвезда отмечает пользу медитации и спорта, которые, кроме внешней привлекательности, помогают сохранять в норме свое ментальное здоровье. Пенелопа Крус заключает секреты своей красоты несколькими предложениями: "Мой способ отключиться от мира... Сон, упражнения и трансцендентальная медитация. Иногда хорошо работает и длительный массаж. Последнее, что я делаю перед сном... Я немного читаю, думаю о своем дне и перечисляю все, за что я благодарна.

Возможно, философия красоты и здоровья, которой придерживается голливудская актриса, пригодится и вам.