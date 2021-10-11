Дом моды Dior славится не только своей уникальной одеждой, но и косметической продукцией, в частности парфюмерией. Много ароматов от Dior становились культовыми и меняли индустрию красоты. Наконец представители бренда объявили имя нового директора по вопросам создания ароматов.

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Франсис Куркджан – новый мастер-парфюмер Dior

Легендарным главным парфюмером Дома Dior ранее был Франсуа Демаши. О жизни и работе выдающегося мастера Netflix даже представили фильм. Лента рассказывает о пути Демаши в поисках идеального сырья и формул. Чтобы снять фильм съемочная команда тогда отправилась за парфюмером. Они путешествовали из Грасса в Нуси-Бе, через остров Сулавеси и побережье Ирландии, Париж, Канны, Токио, Калабрию, Шри-Ланку, Мадагаскар, Шанхай.

За время своей работы с Dior талантливый Франсуа Демаши создал около 150 уникальных ароматов для бренда. Среди них известный Miss Dior EDP 2021. Парфюмер уходит на пенсию. Однако СМИ предполагают, что он не собирается оставлять любимое дело.



Фильм о поиске Франсуа Демаши идеального сырья и формул / Фото Vogue

Касательно нового главного парфюмера Дома Dior, то Франсиса Куркджана считают одним из самых молодых и самых значительных "носов" современности. Именно этот мужчина создал главную парфюмерную бомбу современности Rouge Baccara 540.



Духи – это страсть Франсиса Куркджана / Фото из инстаграма Dior

52-летний Франсис прославился своими нетипичными парфюмерными экспериментами. Парфюмер выпускал парфюмированные спички, мыльные пузыри, ополаскиватели для белья, свечи и ароматизированную бумагу. Перечисленные товары являются включенными в постоянный ассортимент его парижских бутиков и онлайн-магазинов.

В 25-летнем возрасте о Франсиса Куркджане узнал весь мир благодаря тому, что он создал Le Mâle для Jean Paul Gaultier. Позже в 2009 году профессионал основал собственный парфюмерный дом с флагманским бутиком на Rue d'Alger в Париже.

За годы своей деятельности Франсис имеет около 500 работ. Стоит отметить, что он творил для Acqua di Parma, Christian Dior, Guerlain, Kenzo (входящих в LVMH), а также Burberry, Nina Ricci, Elie Saab, Carven, Narciso Rodriguez и многих других.

Часто у парфюмера были частные заказы. То есть он делал персональные ароматы для клиентов. Произведения Дома известного парфюмера можно приобрести в 40 странах мира, в частности в Украине их легко найти в ЦУМе, Aromateque и Sanahunt.



Особенности работы парфюмера / Фото из открытых источников

За особые достижения Франсиса Куркджана наградили орденом Почетного Легиона, а в 2016 году Дом парфюмера стал членом Комитета Кольбера, ассоциации, пропагандирующей французскую роскошь и art de vivre – искусство жить – во всем мире. Добавим, что в марте 2017 года Maison Francis Kurkjian присоединился к концерну LVMH, вместе с тем Франсис сохранил долю в портфеле собственного Дома и остался креативным директором марки.