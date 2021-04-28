Как всегда прекрасно выглядеть: звезда "Безумной свадьбы" поделилась своими бьюти-лайфхаками
Украинская актриса Екатерина Файн, которая стала звездой 3 части популярного комедийного фильма "Безумная свадьба", всегда безупречно выглядит. Девушка призналась, что в этом ей помогают некоторые бьюти-секреты и открыла их.
Источник:ТСН
У Екатерины выразительные черты лица, здоровая кожа и блестящие волосы. Достичь такой эффектной внешности актрисе помогают бьюти-лайфхаки.
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Бьюти-лайфхаки Екатерины Файн
- Вместо геля для укладки бровей можно использовать обычный гребешок с ровными густыми зубцами, сбрызнутый лаком для фиксации волос.
- К уходовой косметике за кожей можно добавлять витамины в капсулах: A – для улучшения работы сальных желез, борьбы с воспалениями, активизации выработки коллагена, E – для заживления, отбеливания и защиты кожи, D – для упругости и тонуса дермы.
- Добавляйте волосам прикорневой объем. Для этого сушите локоны вниз головой, а потом у корней сделайте гофре.
- Магазинный пилинг-скатку заменяйте капсулами кальция хлорида, детским мылом и ватой.
- Чтобы автозагар исчезал равномерно, пользуйтесь пищевой содой и губкой. Также вам пригодятся скраб или растительное масло. Перед этим Екатерина советует принять ванну, а затем промокнуть тело влажным махровым полотенцем.
- Для эффекта длинных и подкрученных ресниц красьте их тушью от самых корней, а сверху на краю задерживайте щеточку на 5 – 7 секунд.
- Грязные остатки от туши на веках можно убрать чистой сухой ватной палочкой, когда они полностью высохнут.
- Чтобы запах духов сохранялся долго, наносите их также на чистые волосы.
- Когда нужно быстро собраться, делайте "смоки-айс за 5 минут". Бьюти-лайфхак Екатерины: нанесите базу под тени, подведите верхнюю и нижнюю внешнюю часть век, а также прорисуйте внутреннюю, растушуйте кистью черный карандаш и на основном участке века распределите тени темных оттенков.
- Если нет времени перерисовывать неудачные стрелки, то просто растушуйте их специальной кистью, пока карандаш не высох.
- Чтобы получить нежный эффект глянцевой кожи, украинская актриса добавляет в свой тональный крем немного хайлайтера, перемешивает продукты и получает красивый сверкающий тон.
- "Для волос у меня есть специальная тонкая плойка. После того, как высушила феном, я делю волосы на 6 равных частей и накручиваю, затем разделяю пальцами. Занимает у меня это 10 минут максимум и прическа готова", – говорит звезда "Безумной свадьбы" .
- Чтобы скрыть отросшие ногти, у Екатерины есть полезный бьюти-лайфхак: "Я грубой пилкой спиливаю у корня перепад, а сверху наношу обычный лак с крупными блестками в 2 слоя".
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