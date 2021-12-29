Hair-тренды нового сезона будут на стороне практичности, легкости, комфорта. Поэтому стоит выбирать стрижку, которая будет иметь красивый вид и ее будет легко уложить.

К теме Новогодние прически, которые легко повторить дома: 5 трендовых идей

Модные стрижки 2022 года

Боб с челкой

Если в нулевых челка была главным атрибутом образа едва ли не каждой школьницы, то в 2022 ее будут носить многие модницы со всего мира. Тренд на челку остается популярным уже несколько последних сезонов. Hair-тенденция прекрасно разнообразит стрижку боб-каре и придаст ей новых красок. Однако важно подобрать такую челку, которая идеально подойдет форме вашего лица.



Сиенна Миллер / Фото Getty Images

Бикси

Стрижка бикси на длительное время осталась в далеких 1990-х. Почти 30 лет назад звездные стилисты попытались совместить боб и пикси и получили идеальный вариант – бикси: прическа слишком короткая для первого и длинновата для второго. В 2022 hair-тренд стоит носить с легким каскадом и небольшой челкой. Стрижка имеет смелый и дерзкий стиль. Если вы стремитесь к экспериментальному обновлению имиджа в новом году, то бикси будет лучшим решением.



Флоренс Пью / Фото Getty Images

Каскад с челкой

Классическую стрижку ведущие парикмахеры также решили усовершенствовать челкой. В каскадной стрижке необходимо чередовать пряди разной длины – от коротких волос на макушке идут плавные переходы по длине. Главное преимущество прически в ее возможности добавлять объема даже самой тонкой шевелюре. Каскад с челкой является универсальным вариантом для разных типов внешности, чтобы подчеркнуть вашу красоту. Однако такая стрижка требует регулярной коррекции у мастера и ежедневной укладки.



Кайя Гербер / Фото с инстаграма модели

Длинные волосы

Больше всего повезло обладательницам густых и здоровых прядей. Вы можете не прибегать к бобу или бикси, потому что в 2022 году блестящие длинные mermaid hair (известные стилисты называют тренд "волосами русалки") также будут на пике популярности. Чтобы укладка всегда имела привлекательный вид, нужно регулярно делать коррекцию формы и тщательно ухаживать за волосами.



Джиджи Хадид / Фото Getty Images