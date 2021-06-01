Когда стричь волосы в июне 2021: благоприятные и неблагоприятные дни в лунном календаре

Стрижка – это ответственная смена имиджа для каждой женщины. Именно поэтому важно записываться к парикмахеру в благоприятный день. Ведь астрологи и hair-эксперты убеждены во влиянии связи лунных циклов и стрижки на вашу жизнь. Чтобы избежать негативных последствий после бьюти-перевоплощения, лунный календарь стрижек на июнь 2021 то, что вам понадобится.

Фаза Луны влияет не только на ваше самочувствие в течение дня, но и другие события в жизни. Например, если отрезать значительную длину волос в неблагоприятный день, можно притянуть к себе череду невзгод. Зато существуют те даты, когда стрижка только положительно влияет на вашу жизнь, поможет улучшить состояние волос и даже найти настоящую любовь.

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Лунный календарь стрижек на июнь 2021

По лунному календарю на июнь 2021 года циклическая смена фаз Луны будет происходить в такой последовательности:

Новолуние – 10 июня 2021 года в 13 часов 52 минут.

Полнолуние – 24 июня 2021 года в 21 час 39 минут.

Растущая Луна – с 11 по 23 июня 2021 года.

Убывающая луна – с 1 по 9 июня и с 25 по 30 июня 2021 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в июне 2021:

1 июня (вторник) – попробуйте подрезать кончики, чтобы эффективно оздоровить свои локоны.

2 июня (среда) – сегодня благоприятный день для модного окрашивания, а от стрижки стоит воздержаться. Обратите внимание на трендовые оттенки: платиновый или медовый "блонд", горячий шоколад или огненный медный.

3 июня (четверг) – чтобы избавиться от невзгод в личной жизни, решитесь на стильное боб-каре. Можно выбирать среди нескольких вариаций: градуированный боб, французский или удлиненный.

4 июня (пятница) – любые манипуляции с волосами приведут к финансовым проблемам.

5 июня (суббота) – дата подойдет для экспериментов с челкой. Если вы долго не решались на трендовую смену имиджа, то сегодня самое время.

6 июня (воскресенье) – если сделать кардинальную стрижку в этот день, то скорее всего волосы будут плохо укладываться в будущем и пряди не будут слушаться расчески.

7 июня (понедельник) – перенесите визит к парикмахеру. Изменение длины приведет к ухудшению состояния здоровья.

8 июня (вторник) – смена прически ускорит рост волос и положительно повлияет на ваши отношения с любимым человеком.

9 июня (среда) – сегодня можно повторить трендовую стрижку на своих волосах, если хотите ускорить свой карьерный рост и наладить отношения с коллегами.

10 июня (четверг) – день для коротких стрижек. Начните с каре, а потом, возможно, и перейдете к пикси.



Когда стричь волосы в июне 2021 / Фото Pexels

11 июня (пятница) – не шутите с фазой Луны, которая совсем не будет способствовать здоровью ваших волос после стрижки.

12 июня (суббота) – посвятите день оздоровительным процедурам для своих волос. Это можно сделать как в салоне с помощью профессионала, так и в домашних условиях. Приготовьте скраб и маску своими руками из полезных ингредиентов.

13 июня (воскресенье) – стрижка будет способствовать росту волос и придаст им здоровый блеск.

14 июня (понедельник) – проконсультируйтесь с мастером, пусть он подберет стиль стрижки, который подойдет вам больше всего, и наслаждайтесь результатом.

15 июня (вторник) – день обладающий сильной энергетикой, поэтому следует этим воспользоваться. Даже минимальные манипуляции с волосами улучшат его состояние.

16 июня (среда) – нейтральный день для стрижки и окрашивания шевелюры.

17 июня (четверг) – летом стоит попробовать короткую стрижу. Если вы готовы, то направляйтесь к парикмахеру уже сегодня.

18 июня (пятница) – нейтральный день для манипуляций с волосами. Однако, уходовые процедуры будут особенно полезными для шевелюры.

19 июня (суббота) – чтобы остановить выпадение и ломкость волос, посетите hair-мастера.

20 июня (воскресенье) – астрологи отмечают, что в этот день биохимические процессы в организме человека будут замедленными, поэтому после стрижки волосы будут медленно расти.



Стрижки для здоровья волос / Фото Pexels

21 июня (понедельник) – меняйте имидж смело. В этот день даже самые экспериментальные стрижки будут иметь красивый вид.

22 июня (вторник) – если хотите привлечь в свою жизнь настоящую любовь, то измените прическу и цвет волос.

23 июня (среда) – будьте уверенными в своей красоте. А визит к парикмахеру перенесите на другой день.

24 июня (четверг) – если вы хотите привлечь к себе внимание окружающих и получить много комплиментов, то сделайте пряди, которые обрамляют лицо, короче.

25 июня (пятница) – стрижка поможет избавиться от тревожного состояния и страха сделать что-то неправильно.

26 июня (суббота) – чтобы волосы были мягкими, блестящими, послушными, стригите их в этот день. Однако, заранее выберите профессионального мастера.

27 июня (воскресенье) – после стрижки локоны будут плохо укладываться, а их естественная текстура нарушится.

28 июня (понедельник) – начните неделю с минимальных бьюти-изменений. Чтобы не приостановить карьерный успех, лучше не принимайте радикальных решений.

29 июня (вторник) – энергетика дня идеально подходит для кардинальных перемен. Сделайте ультрамодную стрижку, на которую давно не решались. Экспериментируйте с длиной и не оплакивайте свои длинные пряди, ведь результатом стрижки будете приятно удивлены.

30 июня (среда) – сделать стрижку в стиле каскада сегодня будет удачным решением.