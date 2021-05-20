Важно, чтобы свадебные прически оставались актуальными, независимо от времени. Поэтому Максим Рокицкий, арт-директор парикмахерской Belka и творческий партнер L'Oreal Professionnel, поделился советами для невест по выбору укладки.

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Свадебные прически, которые никогда не выйдут из моды

Низкий гладкий пучок

Главное преимущество прически в ее универсальности. Низкий гладкий пучок удачно дополнит как любой фасон свадебного платья, так и костюм с брюками. Также вы можете быть уверены, что пучок сохранит свой первоочередной вид в течение всего дня. Однако такую прическу нужно расплетать аккуратно, чтобы не травмировать волоски. Лучше после свадьбы снова посетить своего hair-стилиста.

Голливудские волны

Если вы стремитесь для своей свадьбы создать бьюти-образ в стиле красной дорожки, то голливудские волны на волосах подойдут к платью A-силуэта с открытым участком декольте, плеч или спины. Важно добавить, что такую укладку лучше не делать на тонкой и мягкой шевелюре, потому что она быстро потеряет объем и форму. Поэтому прихватите средство для стайлинга с собой.

Локоны, собранные вверху

Классическая греческая прическа или расслабленная высокая укладка в сочетании с ниспадающим легким платьем безусловно всегда будет в моде. Если вы не планируете на своей свадьбе сидеть на месте, а, наоборот, много двигаться, то красиво соберите локоны вверху. В частности, для неформальной части вечеринки их можно будет легко распустить и сделать свой образ интереснее.

Волнистые волосы, зачесанные возле лица

Такой укладкой стоит дополнить закрытое платье с открытой спиной или плечами. Если вы отдаете предпочтение классическим свадебным образам в стиле принцессы Disney, то волнистые волосы, собранные возле лица, станут идеальной свадебной прической для вас.

Объемный пучок

Тренд на натуральность надолго останется с нами. Поэтому прически с эффектом "воздух в волосах" больше всего соответствуют глобальной бьюти-тенденции. Дополнить низкий объемный пучок можно минимальным макияжем с акцентом на сияющую кожу.