Состояние волос и вид стрижки зависит от того, в какой день вы решили посетить парикмахера. Чтобы получать только положительный результат, существует лунный календарь стрижек, который поможет узнать свою судьбу, достичь успеха, избежать проблем и неурядиц.

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Лунный календарь стрижек на декабрь 2021

Новолуние – 4 декабря 2021 года в 10 часов 42 минут.

Полнолуние – 19 декабря 2021 года в 07 часов 35 минут.

Растущая Луна – с 5 по 18 декабря 2021 года.

Убывающая Луна – с 1 по 3 декабря и с 20 по 31 декабря 2021 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в декабре 2021:

1 декабря (среда) – благоприятный день для любых бьюти-перевоплощений. Сегодня смело можете экспериментировать не только с длиной, но и с цветом волос.

2 декабря (четверг) – стоит уделить время на процедуры для оздоровления волос. Стрижка будет иметь значительно лучший вид на здоровых и ухоженных прядях.

3 декабря (пятница) – избавьтесь от проблем и багажа жизненных неурядиц с помощью новой прически. Отрежьте лишнюю длину волос и наслаждайтесь жизнью.

4 декабря (суббота) – неблагоприятный день для кардинальных изменений имиджа. Если не хотите иметь трудностей в личной жизни, то перенесите визит к парикмахеру на другой день.

5 декабря (воскресенье) – стоит воздержаться от стрижки. Любые манипуляции могут привести к неожиданным и неприятным поворотам судьбы.

6 декабря (понедельник) – день подойдет для незначительного изменения длины прядей. Подрезайте секущиеся кончики и начинайте тщательно ухаживать за шевелюрой: увлажняйте, используйте термозащиту, наносите питательные средства.

7 декабря (вторник) – замечательная дата для создания челки. Волосы будут отрастать равномерно и легко укладываться.

8 декабря (среда) – сегодня можно отдать предпочтение трендовым каре: боб, французское, удлиненное. Вдохновляйтесь звездными примерами.

9 декабря (четверг) – стрижка может вызвать плохое самочувствие и конфликты с близкими людьми.

10 декабря (пятница) – если Вы наконец подготовились к приему у парикмахера, то не медлите. После стрижки вас ожидает ряд комплиментов от поклонников.

Когда стричь волосы в декабре 2021 / Фото Unsplash

11 декабря (суббота) – после вмешательства hair-стилиста волосы могут стать ломкими, слабыми и сухими.

12 декабря (воскресенье) – самовыражайтесь. Хватит думать, что скажут окружающие. Стрижка и цвет волос должны быть комфортными прежде всего для вас. Долго не решались на цветные пряди? Поспешите в лавку за краской. Хотели побрить виски? Запишитесь к парикмахеру.

13 декабря (понедельник) – достичь финансового благополучия поможет новый цвет шевелюры, а вот изменение длины принесет немалое разочарование.

14 декабря (вторник) – чтобы привлечь внимание окружающих и получить много комплиментов, достаточно сделать минимальные изменения в своем бьюти-образе. Победным решение будет – начать с волос.

15 декабря (среда) – экспериментируйте с короткими стрижками. Ведь именно они на пике популярности в этом году. Например, пикси сделает акцент на чертах лица, и привлекательно подчеркнет взгляд.

16 декабря (четверг) – идеальный день для стрижки. После нее волосы еще долго будут сохранять блестящий вид и послушно ложиться в любую прическу.

17 декабря (пятница) – стильная челка прекрасно дополнит укладку. Выбирайте среди рваных, прямых, челок-шторок, ультракоротких.

18 декабря (суббота) – проведение любых манипуляций с волосами будет способствовать обогащению вашего сексуального посыла.

19 декабря (воскресенье) – сделав стрижку, вы рискуете ослабить свою жизненную энергию и творческий потенциал.

20 декабря (понедельник) – не стригите волосы в этот день. Астрологи убеждены, что фаза Луны не благоприятна для процедур красоты.

Советы для здоровых и красивых волос / Фото Unsplash

21 декабря (вторник) – после стрижки ваша судьба кардинально изменится: новый круг общения, долгожданные предложения, смена образа жизни.

22 декабря (среда) – попробуйте изменить привычную прическу. Возможно, стрижка вам не так и нужна.

23 декабря (четверг) – смело укорачивайте локоны, потому что это приведет к долгожданному карьерному росту.

24 декабря (пятница) – изменение длины прядей сделает их непослушными, вам будет трудно их расчесывать и укладывать.

25 декабря (суббота) – вместо химических салонных процедур делайте ставку на уход в домашних условиях. Однако внимательно изучайте состав бьюти-средств, чтобы получить от них максимальную пользу.

26 декабря (воскресенье) – попробуйте самостоятельно подстричь концы волос дома. Таким образом вы собственноручно освободите место в жизни для хорошей энергетики.

27 декабря (понедельник) – нейтральный день для смены имиджа, стрижка не принесет положительных или отрицательных изменений.

28 декабря (вторник) – стрижка будет способствовать росту волос и придаст им здоровый блеск.

29 декабря (среда) – разрешается делать любые манипуляции с волосами. Новый образ станет причиной внимания со стороны противоположного пола.

30 декабря (четверг) – внезапная потеря большой длины волос вызовет стресс в вашем организме. Перенесите визит к парикмахеру на другой день.

31 декабря (пятница) – начинайте новогодние праздники с новой прической. Однако помните, что истинная уверенность и магнетизм идет изнутри каждого из нас.