Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: благоприятные даты, важные советы, интересные факты

Чтобы узнать, когда стричь волосы в октябре 2021, следует воспользоваться лунным календарем стрижек. Учитывая советы астрологов и hair-экспертов, можно поспособствовать росту локонов, их красоте и здоровью. Также вы узнаете, в какой день стрижка только ухудшит состояние шевелюры.

Смена имиджа в благоприятный день способна привлечь в жизнь хорошую энергетику, долгожданные события и даже финансовое благополучие. Поэтому тщательно взвешивайте все "за" и "против", прежде чем записываться к парикмахеру. Выбирайте тщательно не только стиль стрижки, но и дату, когда будете ее делать.

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Лунный календарь стрижек на октябрь 2021

Новолуние – 6 октября 2021 года в 14 часов 05 минут.

Полнолуние – 20 октября 2021 года в 17 часов 56 минут.

Растущая Луна – с 7 по 19 октября 2021 года.

Убывающая Луна – с 1 по 5 октября и с 21 по 31 октября 2021 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в октябре 2021:

1 октября (пятница) – в первый день месяца стоит уделить время процедурам для оздоровления волос. Вы можете как посетить салон, так и устроить спа в домашних условиях.

2 октября (суббота) – день благоприятный для незначительных изменений имиджа. Сегодня стоит избавиться от секущихся кончиков, можно укоротить передние пряди или сделать модную челку-шторку.

3 октября – (воскресенье) – решитесь на покраску. Астрологи убеждены, что краска будет стойкой и не ухудшит состояние волос. Если вас пугают последствия, то всегда можно прибегнуть к тонированию волос. Даже если результат не получится таким, как вы хотели, вернуть натуральный цвет локонов будет легко после частого мытья головы.

4 октября (понедельник) – длина волос символизирует жизненное бремя, от которого необходимо иногда избавляться. Если в вашей жизни уже длительный период нет положительных изменений, мотивации и вдохновения, то короткая стрижка пойдет вам на пользу.

5 октября (вторник) – не пугайтесь кардинальных перемен. Волосы отрастут, а незабываемые впечатления останутся навсегда. Особенно эффектно будет смотреться "волчья стрижка", сделанная сегодня.

6 октября (среда) – дата неблагоприятная для манипуляций с волосами. Любыми действиями вы можете привлечь ряд неурядиц и проблем со здоровьем.

7 октября (четверг) – отложите визит к парикмахеру на другой день. Фаза Луны повлияет на волосы так, что они будут непослушными и отрастать неравномерно.

8 октября (пятница) – после стрижки волосы станут гуще. Если вас беспокоит проблема выпадения волос, то нужно укоротить длину.

9 октября (суббота) – попробуйте что-то нетипичное для себя. Например, поклонницам классических длинных прядей и прямых срезов стоит сделать каскад, тем, кто обожает боб-каре, челка удачно дополнит образ.

10 октября (воскресенье) – после стрижки волосы будут расти быстро, но укладывать их будет трудно.



Когда стричь волосы в октябре / Фото Unsplash

11 октября (понедельник) – покрасьте и проведите оздоровительные процедуры своей шевелюре. Стрижка может вызвать выпадение волос.

12 октября (вторник) – чтобы избежать проблем с коллегами, откажитесь от идеи постричь волосы в этот день. Также любые изменения во внешности могут повлечь неприятности на работе.

13 октября (среда) – новая прическа приведет к конфликту с любимым человеком или близкими родственниками.

14 октября (четверг) – идеальная возможность для коротких стрижек: пикси, маллет, боб-каре. Вы даже можете побрить голову, как это сделала главная героиня в новой версии "Сплетницы".

15 октября (пятница) – самовыражайтесь. Хватит думать, что скажут окружающие. Стрижка и цвет волос должны быть комфортными прежде всего для вас. Долго не решались на цветные пряди? Поспешите в лавку за краской. Хотели побрить виски? Запишитесь к парикмахеру.

16 октября (суббота) – не стригитесь сегодня. Любые манипуляции с волосами приведут к его выпадению, сухости и ломкости.

17 октября (воскресенье) – попробуйте что-то из hair-трендов: эффект бахромы, модная рваная челка, гарсон, рваные пряди или стрижку "Аврора".

18 октября (понедельник) – плохая энергетика для смены имиджа. Не стоит испытывать судьбу, потому что состояние шевелюры может значительно ухудшиться.

19 октября (вторник) – процедуры для волос не принесут пользы.

20 октября (среда) – после стрижки волосы будут здоровыми, блестящими, ломкость и сухость исчезнет. Также они буду расти быстро.



Красивые волосы после стрижки / Фото Unsplash

21 октября (четверг) – если вас беспокоит выпадение и ломкость волос, то советуем присмотреться к различным вариациям трендового каре. Таким образом вы сможете помочь своей шевелюре улучшить состояние.

22 октября (пятница) – если вы замечаете у себя симптомы эмоционального выгорания, то стрижка "вытянет" вас из этого состояния. Ведь, что может быть прекраснее, чем счастливое отражение в зеркале.

23 октября (суббота) – если вы не готовы менять стиль прически, то не стоит переступать через себя. Это решение должно даваться легко. Лишь тогда можно получить желаемый эффект.

24 октября (воскресенье) – попробуйте обновить цвет и немножко прическу. Откажитесь от кардинального бьюти-перевоплощения. Оно может вызвать серьезные проблемы с волосами и кожей.

25 октября (понедельник) – касаться волос не нужно. Особо не следует прибегать к биохимическому воздействию на пряди. Таким образом вы привлечете в жизнь проблемы с деньгами и рискуете потерять немало материальных вещей.

26 октября (вторник) – Сегодня очень удачный день для стрижки. Отложите все дела и поспешите к парикмахеру. После вы будете полны энергии и жизненных сил.

27 октября (среда) – нейтральный день для смены имиджа, стрижка не принесет положительных или отрицательных изменений в жизни.

28 октября (четверг) – сделайте стильную лесенку на прядях, которые будут красиво обрамлять лицо. Стрижка в стиле Дженнифер Энистон украсит любой образ.

29 октября (пятница) – благоприятная дата для красивой и модной стрижки, но заранее взвесьте все "за" и "против". Возможно, подрезания кончиков и создания челки будет достаточно.

30 октября (суббота) – энергетика дня является плохой для проведения бьюти-процедур. В любой момент что-то может пойти не так, и вам придется исправлять последствия в течение длительного время.

31 октября (воскресенье) – нейтральный день для стрижки. Однако лучше уделить время заботе и оздоровлению волос.