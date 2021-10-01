Місячний календар стрижок на жовтень 2021: сприятливі дати, важливі поради, цікаві факти

Аби дізнатися, коли стригти волосся у жовтні 2021, слід скористатися місячним календарем стрижок. Враховуючи поради астрологів і hair-експертів, можна посприяти росту пасм, їхній красі і здоров’ю. Також ви знатимете, в який день стрижка лише погіршить стан шевелюри.

Зміна іміджу у сприятливий день здатна привабити у життя хорошу енергетику, довгоочікувані події і навіть фінансове благополуччя. Тому ретельно зважуйте усі "за" і "проти", перш ніж записуватися до перукаря. Вибирайте ретельно не лише стиль стрижки, але й дату, коли робитимете її.

Вас зацікавить Зачіски з хустками і головними уборами на осінь: 10 відеоуроків, які надихають

Місячний календар стрижок на жовтень 2021

Молодик – 6 жовтня 2021 року о 14 годині 05 хвилин.

Повний Місяць – 20 жовтня 2021 року о 17 годині 56 хвилин.

Зростаючий Місяць – з 7 по 19 жовтня 2021 року.

Спадаючий Місяць – з 1 по 5 жовтня та з 21 по 31 жовтня 2021 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у жовтні 2021:

1 жовтня (п'ятниця) – у перший день місяця варто приділити час процедурам для оздоровлення волосся. Ви можете як відвідати салон, так і влаштувати спа в домашніх умовах.

2 жовтня (субота) – день сприятливий для незначних змін іміджу. Сьогодні варто позбутися від посічених кінців, можна вкоротити передні пасма або зробити модний чубчик-шторку.

3 жовтня (неділя) – наважтеся на фарбування. Астрологи переконані, що фарба буде стійкою і не погіршить стан волосся. Якщо вас лякають наслідки, то завжди можна вдатися до тонування волосся. Навіть якщо результат не вийде таким, як ви хотіли, повернути натуральний колір локонів буде легко після частого миття голови.

4 жовтня (понеділок) – довжина волосся символізує життєвий тягар, від якого необхідно інколи позбуватися. Якщо у вашому житті вже тривалий період немає позитивних змін, мотивації і натхнення, то коротка стрижка піде вам на користь.

5 жовтня (вівторок) – не лякайтеся кардинальних змін. Волосся відросте, а незабутні враження залишаться назавжди. Особливо ефектно виглядатиме "вовча стрижка", зроблена сьогодні.

6 жовтня (середа) – дата несприятлива для маніпуляцій з волоссям. Будь-якими діями ви можете привабити низку негараздів і проблем зі здоров'ям.

7 жовтня (четвер) – відкладіть візит до перукаря на інший день. Фаза Місяця вплине на волосся так, що воно буде неслухняним та відростатиме нерівномірно.

8 жовтня (п'ятниця) – після стрижки волосся стане густішим. Якщо вас турбує проблема випадіння волосин, то потрібно вкоротити довжину.

9 жовтня (субота) – спробуйте щось нетипове для себе. Наприклад, прихильницям класичних довгих пасм і прямих зрізів варто зробити каскад, тим, хто обожнює боб-каре, чубчик вдало доповнить образ.

10 жовтня (неділя) – після стрижки волосся ростиме швидко, але вкладати його буде важко.



Коли стригти волосся у жовтні / Фото Unsplash

11 жовтня (понеділок) – пофарбуйте і проведіть оздоровчі процедури своїй шевелюрі. Стрижка може спричинити випадіння волосся.

12 жовтня (вівторок) – щоб уникнути проблем з колегами, відмовтеся від ідеї постригти волосся у цей день. Також будь-які зміни у зовнішності можуть спричинить неприємності на роботі.

13 жовтня (середа) – нова зачіска призведе до конфлікту з коханою людиною або близькими родичами.

14 жовтня (четвер) – ідеальна нагода для коротких стрижок: піксі, маллет, боб-каре. Ви навіть можете поголити голову, як це зробила головна героїня у новій версії "Пліткарки".

15 жовтня (п'ятниця) – самовиражайтеся. Досить думати, що скажуть оточуючі. Стрижка і колір волосся повинні бути комфортними насамперед для вас. Довго не наважувалися на кольорові пасма? Поспішіть до крамниці за фарбою. Хотіли поголити скроні? Запишіться до перукаря.

16 жовтня (субота) – не стрижіться сьогодні. Будь-які маніпуляції з волоссям призведуть до його випадіння, сухості і ламкості.

17 жовтня (неділя) – спробуйте щось із hair-трендів: ефект бахроми, модний рваний чубчик, гарсон, рвані пасма або стрижку "Аврора".

18 жовтня (понеділок) – погана енергетика для зміни іміджу. Не варто випробовувати долю, бо стан шевелюри може значно погіршитися.

19 жовтня (вівторок) – процедури для волосся не принесуть користі.

20 жовтня (середа) – після стрижки волосся буде здоровим, блискучим, ламкість і сухість зникне. Також воно ростиме швидко.



Красиве волосся після стрижки / Фото Unsplash

21 жовтня (четвер) – якщо вас турбує випадіння і ламкість волосся, то радимо придивитися до різних варіацій трендового каре. Таким чином ви зможете допомогти своїй шевелюрі покращити стан.

22 жовтня (п'ятниця) – якщо ви помічаєте у себе симптоми емоційного вигорання, то стрижка "витягне" вас з цього стану. Адже, що може бути прекраснішим, ніж щасливе відображення у дзеркалі.

23 жовтня (субота) – якщо ви не готові змінювати стиль зачіски, то не варто переступати через себе. Це рішення повинно даватися легко. Лише тоді можна отримати бажаний ефект.

24 жовтня (неділя) – спробуйте оновити колір і трішки зачіску. Відмовтеся від кардинального б’юті-перевтілення. Воно може спричинити серйозні проблеми з волоссям і шкірою.

25 жовтня (понеділок) – торкатися волосся не потрібно. Особливо не слід вдаватися до біохімічного впливу на пасма. Таким чином ви привабите у життя проблеми з грошима і ризикуєте втратити чимало матеріальних речей.

26 жовтня (вівторок) – сьогодні дуже вдалий день для стрижки. Відкладіть усі справи та поспішіть до перукаря. Опісля ви будете сповнені енергії і життєвих сил.

27 жовтня (середа) – нейтральний день для зміни іміджу, стрижка не принесе позитивних чи негативних змін в житті.

28 жовтня (четвер) – зробіть стильну драбинку на пасмах, які красиво обрамлятимуть обличчя. Стрижка у стилі Дженніфер Еністон прикрасить будь-який образ.

29 жовтня (п'ятниця) – сприятлива дата для красивої і модної стрижки, але заздалегідь зважте усі "за" і "проти". Можливо, підрізання кінчиків і створення чубчика буде достатньо.

30 жовтня (субота) – енергетика дня є поганою для проведення б'юті-процедур. У будь-який момент щось може піти не так, і вам доведеться виправляти наслідки протягом тривалого час.

31 жовтня (неділя) – нейтральний день для стрижки. Проте краще приділити час турботі й оздоровленню волосся.