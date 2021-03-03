Австралийская актриса 30-летняя Марго Робби, звезда популярного фильма "Отряд самоубийц", на красной дорожке по случаю церемонии "Золотой глобус 2021" очаровала не только нарядами от модного бренда Chanel, но и эффектным маникюром. Для покрытия ногтей знаменитая красавица выбрала трендовую разновидность винного оттенка.

Глубокий оттенок вина является одним из самых трендовых для дизайна ногтей. Марго Робби решила не экспериментировать с нейл-артом, но лаконичное однотонное покрытие добавила ее бьюти-образу особого шарма.

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Идея трендового маникюра от Марго Робби

Специально для красной дорожки на церемонии вручения наград премии "Золотой глобус 2021" за достижения в области кинематографа и американского телевидения Марго Робби сделала классический макияж с акцентом на губы и эффектный маникюр в роскошном винном оттенке. Звездные мастера маникюра называют глубокий оттенок вина "главным nail-трендом весеннего сезона" этого года.

Чтобы сделать идеальный маникюр, известная актриса обратилась к популярному нейл-мастеру Тому Бачику, который прославился на весь мир своими креативными и качественными работами, а также знаменитыми клиентами. Услугами Тома пользовались: Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Селена Гомес, Энн Хэтэуэй.

Для создания маникюра на церемонию Том и Марго выбрали лак Chanel Le Vernis в одном из самых модных оттенков сезона – бордовом, Rouge Noir 18. Преимуществом "винной" классики является то, что такое покрытие имеет удачный вид на любой форме и длине ногтей, а также подходит поклонницам как вызывающего, так и изысканного стиля, и подходит ко всем оттенкам кожи.

Вы также можете воспользоваться идеей маникюра от Марго Робби. Трендовый глубокий оттенок вина будет красиво дополнять ваш весенний образ.