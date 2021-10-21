Когда есть настроение для блеска, то стоит перенести его на креативный и модный маникюр. Поклонницы минималистичного дизайна ногтей могут рисовать тонкие линии и делать небольшие акценты. Идеи ведущих нейл-мастеров вдохновляют на собственные интерпретации блеска в маникюре.

К теме Краски осени: главный цвет маникюра в этом году – модные примеры

Наиболее универсальным вариантом является основа любого трендового цвета и золотистый блеск только в одной части ногтя. Зато голографический маникюр от Ханг Нгуен сочетает в себе сразу 2 тенденции: арт в виде полумесяца и цветной усовершенствованный френч. В то время Алисия Торелло предлагает блестящим лаком нарисовать по одной линии посередине ногтя, а ногтевую пластину покрыть нейтральным оттенком или вообще прозрачным.

Также очень стильно на ногтях выглядят блестящие разноцветные пятнышки, как в Бетины Гольдштейн. Преимущество такого нейл-дизайна в том, что его легко повторить своими руками, даже если у вас нет специальных навыков в ногтевом искусстве. Вам понадобится только круглый конец шпильки или ватная палочка, чтобы разместить точечки на "обнаженных" ногтях.

Другие авторитетные мастера маникюра, работающие с мировыми знаменитостями, имеют в своем арсенале не менее гламурные работы. Вдохновляйтесь их примерами.

Блестящий маникюр от ведущих нейл-мастеров



Золотой блеск на пастельной основе / Фото с инстаграма @paintboxnails



Трендовый нейл-дизайн / Фото с инстаграма Ханг Нгуен



Блестящие тонкие линии / Фото с инстаграма Алисии Торелло



Красочные пятнышки на ногтях / Фото с инстаграма Бетины Гольдштейн



Яркие цветы в нейл-арте для смелых / Фото с инстаграма​ @​jinsoon



Еще одно сочетание блеска и пастельного лака / Фото с инстаграма @paintboxnails​



Омбре на ногтях в оттенке розового золота / Фото с инстаграма Бетины Гольдштейн



Блестящий французский маникюр / Фото с инстаграма @misspopnails