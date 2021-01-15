В XIX веке красавицы использовали интересные бьюти-лайфхаки, которые актуальны и сегодня. Например, популярный сериал "Бриджертон" от Netflix удивил оригинальностью причесок и естественной красотой главных героев. Поэтому художники по гриму поделились советами для создания необычных укладок, секретом сияющей кожи Дафны Бриджертон и другими бьюти-лайфхаками той эпохи.

Художники по гриму "Бриджертон" Марк Пилчер и Лиднда Пирс рассказали о секретах красоты XIX века и о том, как они создавали прически и макияж для героинь сериала. Несмотря на то, что драма не претендует на историческую достоверность, символические для той эпохи пышные парики и нежные девичьи румянцы все же присутствуют, пишет Glamour.

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Прически XIX века из сериала "Бриджертон": секреты создания

Почти все героини романтической драмы "Бриджертон" носят массивные и пышные парики. Художники по гриму отмечают, что на изготовление экстравагантных накладных причесок тратили до 4 недель. Затем актеры просыпались в 4:30, садились в кресло гримеров и ждали минимум 2 часа, чтобы на их головах идеально уложили конструкцию из локонов, косичек, бантов и перьев.



Стиль причесок XIX века / Фото с инстаграма @marcelliotpilcher

Гиано-британской актрисе Голди Рошовел, которая сыграла в сериале роль королевы Шарлотты, приходилось труднее всего. Ведь ее героиня в каждом эпизоде носила другой парик.

Когда съемки уже начинались, я обратился к шоуранеру Крису ван Дусену с предложением: королева должна менять образы, как перчатки, ведь в ее жизни больше нет никаких развлечений,

– вспоминает художник по гриму Марк Пилчер.



Парик королевы Шарлотты / Фото с инстаграма @bridgertonnetflix

Напомним, что в XIX веке, а особенно в Лондоне, образцом женской красоты считали обладательниц гигантских париков из материала Гейнсборо. Марк добавляет, что им приходилось вместе сшивать несколько париков, чтобы достичь желаемого результата. В частности, задачей каждой прически было отражение характера и происхождения героя.

После создания сложных конструкций из материалов, имитирующих волосы, нужно было еще и ухаживать за ними. Кстати, не менее тщательно, чем за природными локонами. Hair-стилисты рассказывают, что им пришлось потратить сотню флаконов лака для фиксации укладки. А также они отмечают, что сезон весна-лето 2021 удивит трендом на природные укладки, как в Дафны Бриджертон в сериале, с добавлением почти незаметных аксессуаров. Похожие варианты укладки волос были представлены на модных показах Erdem и Simone Rocha.



Невероятные парики актрис из сериала "Бриджертон" / Фото с инстаграму @marcelliotpilcher

Макияж XIX века из сериала "Бриджертон": бьюти-секреты

Смотря "Бриджертон", через экран кажется, что у актеров совсем нет декоративной косметики на лице. Однако, чтобы создать натуральный равномерный тон кожи, придать ей сияние и нежно-розового румянца, визажисты также приложили немало усилий. Марк Пилчер поделился интересной информацией: "Макияж Дафны Бриджертон вдохновлен образами Наташи Ростовой в исполнении Одри Хепберн из "Войны и мира" 1956 года. Он должен был быть почти незаметным, поэтому мы тщательно работали с тоном".



Особенности макияжа XIX века / Фото с инстаграма @bridgertonnetflix

Чтобы выровнять текстуру кожного покрова на лице и придать ему эффекта сияния изнутри, мастера макияжа использовали праймер Laura Mercier и тональный флюид от Chanel. На ключицы героинь они наносили жидкий хайлайтер M.A.C Strobe Cream для образования естественного блеска. Обычно макияж глаз Дафны состоял из бежево-розовых теней и коричневой туши для ресниц Clinique. Достичь цели натурального мейк-апа визажистам удалось. Также они покрывали яблочки щек актрис нежно-розовым пигментом, добавляя похожий цвет на губы. Для большинства женщин в сериале использовали пудрово-розовую помаду в оттенке Pillow Talk от Charlotte Tilbury.



Естественный макияж Дафны / Фото с инстаграма @bridgertonbr



Особенности бьюти-образа Дафны Бриджертон / Фото с инстаграма @lyndajpearcemua

Кроме макияжа для киногероинь, в гримерном кресле оказались и такие актеры, как Джонатан Бейли, который сыграл Энтони Бриджетона. Он сам попросил бьюти-мастеров нанести необходимую косметику на его ягодицы во время сцен секса. Зато Герцог Ганстингс всегда появлялся на экране с увлажняющим кокосовым маслом.

Каждый актер должен чувствовать себя уверенно, обнажаясь в кадре. И наша задача помочь ему в этом: например, подчеркнуть рельеф мышц на боксерском ринге. А еще замаскировать татуировки, если они есть,

– открывает бьюти-секрет из мира кино Линда Пирс.



Макияж для мужчин в сериале "Бриджертон" / Фото с инстаграма @bridgertonnetflix

Художники по гриму неоднократно отмечали, что актеры, снимавшиеся в "Бриджертон", вне съемочной площадки прекрасно ухаживали за своей кожей, что впоследствии упрощало работу визажистов. Фиби Дайневор, которая сыграла роль Дафны в сериале, утром даже на съемки приезжала с тканевой маской на лице или патчах под глазами, чтобы впоследствии кожа была увлажненной и сияющей.