У селебрити со стрижкой в ​​стиле бабочки есть возможность обновить свой имидж без весомого ущерба общей длине волос. Прическа подойдет женщинам, заинтересованным в короткой стрижке, но еще не уверенным в своем выборе.

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Стрижка "бабочка" характеризуется созданием слоев, которые визуально придают прядям более короткий вид. Короткие волосы спереди и длинные сзади позволяют совмещать 2 стиля стрижки в одной. Некоторые могут подумать, что вы носите классический боб, а на самом деле не придется терять в длине шевелюры.

Благодаря универсальности и вневременности бабочки ее предпочитают такие знаменитости, как Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопес, Марго Робби, Данна Паола, Эмили Алин Линд. Они показывают, что стрижка красиво смотрится на природной текстуре волос без идеальной гладкости. Едва заметные волны могут придать объема, также стильным решением будет нежно уложить кончики верхних прядей наружу.

Как знаменитости носят стрижку "бабочка"

Марго Робби

Во время показа Chanel Haute Couture весна – лето 2022 года знаменитая актриса продемонстрировала свои золотистые волосы со срезом на естественной текстуре. Таким образом, она четче выделила слои.



Стилизация трендовой стрижки "бабочка" / Фото Getty Images

Эйса Гонсалес

Мексиканская актриса и певица решила создать свой особый стиль с помощью каштановых волос с каскадной стрижкой. Она выбрала укоротить пряди на уровне плеч, которые плавно переходят в более длинные, чтобы получить эффект универсальности и подвижности.



Стилизация трендовой стрижки "бабочка" / Фото Getty Images

Дуа Липа

Побывав на красной дорожке Fashion Awards 2021, Дуа Липа прибегла к ярко выраженным волнам, чтобы придать фактуру и объем стрижке. Первые несколько прядей красиво обрамляют ее лицо, а затем каскадом переходят в длину XL.



Стилизация трендовой стрижки "бабочка" / Фото Getty Images

Дженнифер Лопес

Стрижка "бабочка" Джей Ло сияет во всей красе, когда ее волосы укладывают в виде глубоких волн. Звезда демонстрирует идеальную высоту боба до линии челюсти с удлинением до середины спины.



Стилизация трендовой стрижки "бабочка" / Фото Getty Images

Дженнифер Энистон

Известная актриса была поклонницей многослойных стрижек еще с тех пор, когда исполняла главную роль в культовом сериале "Друзья". Дженнифер со временем усовершенствовала свою фирменную стрижку. Во время церемонии вручения премии SAG Awards 2015 она дала понять, что прическа в стиле бабочки – идеальный выбор.



Стилизация трендовой стрижки "бабочка" / Фото Getty Images

Сальма Хайек

Когда Сальма Хайек позировала для фотографов на Каннском кинофестивале 2019 года с запрокинутыми назад волосами, они казались длиной чуть ниже плеч. Когда звезда вернулась, стало ясно, что она сохранила длину XL благодаря слоям.



Стилизация трендовой стрижки "бабочка" / Фото Getty Images

Ева Лонгория

Актриса дополняет бабочку светло-коричневыми бликами в темных волосах. Чтобы продемонстрировать разную длину и текстуру, Ева укладывает концы прядей наружу.



Стилизация трендовой стрижки "бабочка" / Фото Getty Images

Данна Паоло

Чтобы сделать стрижку "бабочка" более интересной, Данна Паола добавила длинную прямую челку, которая заканчивается чуть выше ее бровей.



Стилизация трендовой стрижки "бабочка" / Фото с инстаграма Данни Паоло

Эмили Элин Линд

Звезда сериала "Все мои дети" совершенствует самую горячую стрижку 2022 года длинной челкой-шторкой. Таким образом "бабочка" начинается у ее глаз, сначала выделяя взгляд Эмили Элин, затем подчеркивая подбородок, проходит у плеч и заканчивается почти посередине спины.



Стилизация трендовой стрижки "бабочка" / Фото из инстаграма Эмили Элин Линд