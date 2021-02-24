Британская модель и актриса Кара Делевинь любит эксперименты с волосами. Сначала звезда отрастила длинные локоны, потом сделала элегантное боб-каре, а затем появилась на публике с модной стрижкой пикси. Перед началом весны 2021 Кара решила снова сменить не только стрижку, но и цвет волос.

На своей инстаграм-странице Кара Делевинь поделилась с подписчиками, которых у нее больше 43 миллионов, эффектным снимком. На фото модель продемонстрировала последние изменения своей прически и яркий трендовый макияж.

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Кара Делевинь обновила стрижку и цвет волос

28-летняя популярная модель удивила поклонников сменой имиджа. Она сделала нейтральный вариант смелой стрижки шег, а также отказалась от радикальных бьюти-экспериментов с длиной и текстурой волос. В то же время Кара Делевинь выбрала легкую многослойность.

В частности Кара больше не блондинка. Она покрасила волосы в темно-русый оттенок, а именно: пепельно-коричневый. Ранее hair-стилисты неоднократно называли такой естественный оттенок шевелюры с карамельными бликами одним из самых модных бьюти-тенденций сезона весна-лето 2021.

К своей публикации Кара Делевинь добавила: "Блондинкам веселее, но вот брюнеткам...". Также известная красавица дополнила новую прическу ярким оригинальным макияжем для селфи. Она нарисовала на нижних веках ЛГБТ-флажки.

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